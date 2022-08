AIFF infligé une amende de 18 000 USD par l’AFC pour invasion de fans lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie en juin en Inde

La Fédération indienne de football (AIFF) a été condamnée lundi à une amende de 18 000 dollars par l’instance dirigeante continentale pour invasion de spectateurs lors des matches de qualification de la Coupe d’Asie de son équipe nationale contre l’Afghanistan et Hong Kong à Kolkata en juin.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Mais, l’essentiel du montant – 13 500 USD – est une amende avec sursis à payer en cas de récidive dans les deux ans.

La commission disciplinaire et d’éthique de la Confédération asiatique de football (AFC) a infligé une amende de 8 000 USD à l’AIFF après qu’un spectateur local ait envahi le banc technique de l’équipe indienne – une zone réglementée – lors du match contre l’Afghanistan.

L’Inde a battu l’Afghanistan 2-1 lors du match disputé au Salt Lake Stadium le 11 juin.

A LIRE AUSSI | La FIH satisfaite du nouveau projet de constitution de HI, aucune menace pour le tirage au sort de la Coupe du monde le 8 septembre

Le comité de discipline et d’éthique de l’AFC a considéré l’invasion de fans comme “un acte de conduite inappropriée” de la part de l’AIFF. Il a déclaré que l’Inde n’avait pas rempli ses obligations sur deux points: “prendre toutes les précautions de sécurité exigées par les circonstances pendant le match” et “s’assurer que la loi et l’ordre étaient maintenus dans le stade et ses environs immédiats”.

« L’AIFF est condamnée à payer une amende de 3 000 USD pour avoir enfreint l’art. 65.1 du Code disciplinaire et d’éthique de l’AFC… 2 250 USD du montant… sont suspendus pour une période probatoire de deux ans », a indiqué la décision relative à la première partie de l’infraction.

« Si une autre infraction de même nature se produit pendant la période d’essai, la suspension est automatiquement révoquée et la sanction appliquée ; elle s’ajoute à la sanction prononcée pour la nouvelle infraction.

L’AFC a déclaré que la partie non suspendue de l’amende – 750 USD – sera réglée dans les 90 jours à compter de la date de communication de la décision.

Pour la deuxième partie de l’infraction, le comité AFC a condamné l’AIFF à payer une amende de 5 000 USD dont 3 750 USD avec sursis pour une période probatoire de deux ans.

La partie non suspendue de l’amende – 1250 USD – sera réglée dans les 90 jours à compter de la date de la décision.

Le 14 juin encore, deux spectateurs indiens ont envahi le terrain de jeu et le banc technique de l’équipe locale (une zone réglementée) lors du match contre Hong, ce qui a été qualifié « d’acte de mauvaise conduite » de la part de l’AIFF.

La commission disciplinaire et d’éthique de l’AFC a condamné l’AIFF à une amende de 5000 USD chacune pour les deux volets de l’infraction, dont 3750 USD chacun ont été suspendus pour une période probatoire de deux ans, tout comme dans le cas du match contre l’Afghanistan.

L’Inde avait battu Hong Kong 4-0 lors de ce match au Salt Lake Stadium.

L’Inde avait également battu le Cambodge 2-0 en tête du groupe D et s’était qualifiée pour la Coupe d’Asie 2023.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici