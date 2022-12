AIFF forfait Résultat du match entre Sudeva Delhi FC et Kenkre FC

La commission de discipline de l’AIFF a annoncé mardi la décision d’annuler le résultat du match I-League 2022-23 entre le Sudeva Delhi FC et le Kenkre FC, qui a été récompensé 3-0 en faveur de ce dernier, pour avoir enfreint le règlement du tournoi.

Kenkre avait initialement remporté le match 2-1. Cependant, avec le forfait, le résultat du match est changé en Sudeva Delhi FC 0-3 Kenkre FC.

Selon une déclaration AIFF, une amende de Rs. 60 000 ont également été imposés au Sudeva Delhi FC par le comité de discipline de l’instance dirigeante pour la même chose. Le club a aligné un joueur inéligible pendant le match.

« Une amende de Rs. 60 000 ont également été imposés au Sudeva Delhi FC par le comité de discipline de l’AIFF pour la même chose. Le Sudeva Delhi FC a violé plusieurs articles du règlement en cours de la I-League 2022-23, qui est punissable en vertu de l’article 57 du code disciplinaire de l’AIFF, en alignant un joueur inéligible pendant le match”, indique le communiqué.

À la 76e minute du match, le Sudeva Delhi FC a remplacé un joueur étranger asiatique par un joueur étranger non asiatique, à savoir le Ghana, et a joué le reste du match avec quatre étrangers (non asiatiques).

Le cas d’aligner des joueurs inéligibles a été renvoyé au Comité de Discipline de l’AIFF, après quoi, la décision ci-dessus a été prise.

