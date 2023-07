AIFF Awards : Lallianzuala Chhangte et Manisha Kalyan nommées footballeur indien de l’année

Lallianzuala Chhangte a remporté le prix du footballeur masculin de l’année 2022-23 de l’AIFF, tandis que Manisha Kalyan a remporté le prix du footballeur féminin de l’année de l’AIFF pour la saison 2022-23.

Le joueur de 26 ans devient seulement le deuxième joueur du Mizoram, après Jeje Lalpekhlua en 2016, à recevoir le prix du joueur masculin de l’année. Chhangte a été sélectionné comme l’étoile la plus remarquable au cours de la dernière année, battant Nandhakumar Sekar et Naorem Mahesh Singh. L’ailier a joué 12 fois au cours de la saison internationale pour l’Inde, marquant deux buts et fournissant une passe décisive au cours de cette période.

Chhangte est devenu l’une des figures les plus influentes du Mumbai City FC lors de sa course au bouclier des vainqueurs de la ligue, apparaissant dans les 22 matches de la Super League indienne (ISL) de la ville de Mumbai la saison dernière et marquant 10 buts tout en fournissant six passes décisives. Chhangte a marqué sept autres buts et fourni trois passes décisives en sept apparitions dans la Coupe Durand la saison dernière, tout en réussissant à marquer un but en trois matchs en Super Coupe.

Quant à Manisha, le joueur de 21 ans a dépassé Dalima Chhibber et Ngangbam Sweety Devi. La footballeuse née au Pendjab continue de briller de mille feux dans sa carrière, obtenant ce prix prestigieux pour la deuxième fois consécutive. Kalyan avait également remporté le titre de footballeuse émergente féminine de l’année 2020-21 de l’AIFF.

Akash Mishra a été nommé joueur émergent masculin de l’année AIFF pour la saison 2022-23. Mishra a joué un rôle central en aidant l’équipe à garder dix feuilles blanches tout au long de la saison ISL. Il a fait 25 apparitions pour les Jaune et Noir lors de la saison 2022-23 et a également réussi à marquer un but.

Le défenseur a participé à dix matches pour l’Inde au cours de la saison écoulée et a joué un rôle clé en gardant six feuilles blanches pour sa nation. Mishra rejoint désormais les rangs de Sandesh Jhingan et Pritam Kotal en tant que troisième défenseur à recevoir ce prix prestigieux.

Pendant ce temps, l’attaquante de 16 ans Shilji Shaji a été nommée Joueuse émergente de l’année de l’AIFF pour la saison 2022-23. Shaji est actuellement membre de l’équipe indienne U-17 et est devenue la meilleure buteuse du championnat féminin SAFF U-17 2023, marquant huit buts en quatre matchs.

Clifford Miranda, qui a guidé l’Odisha FC vers son tout premier trophée, a été élu entraîneur masculin de l’année par l’AIFF.

L’ancien international indien a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim à la fin de la saison suite au départ de Josep Gombau. Sous sa direction, l’Odisha FC a remporté la Super Coupe et s’est également qualifié pour la Coupe AFC avec une victoire sur Gokulam Kerala lors des éliminatoires du club.

Miranda a été assistante de Gombau pendant la saison ISL, contribuant à la qualification historique du club pour les éliminatoires ISL. Le joueur de 40 ans s’est récemment séparé des Juggernauts afin de relever de nouveaux défis dans sa carrière d’entraîneur.

Priya Parathi Valappil, ancienne internationale indienne et actuelle entraîneure en chef de l’équipe féminine indienne des moins de 17 ans, a été élue entraîneure féminine de l’année par l’AIFF.