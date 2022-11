AIEA : Décision sur le rejet des eaux usées de Fukushima jusqu’au Japon

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO – Le chef d’un groupe de travail de l’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré vendredi qu’il examinait si le rejet prévu par le Japon dans la mer d’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire détruite de Fukushima était conforme aux normes internationales, mais la décision de poursuivre ou non le plan appartient au gouvernement japonais.

Gustavo Caruso, directeur du Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires de l’AIEA, a déclaré que son équipe n’avait pas le pouvoir de décider si le Japon devait suspendre la libération même s’il ne respectait pas pleinement les normes de sécurité internationales.

Le gouvernement et l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, ont annoncé l’année dernière un plan visant à commencer à rejeter les eaux usées traitées dans la mer à partir du printemps prochain. Ils ont déclaré que plus d’un million de tonnes d’eau stockées dans environ 1 000 réservoirs à l’intérieur de l’usine entravent son démantèlement et présentent des risques de fuites en cas de tremblement de terre ou de tsunami majeur.

L’AIEA coopère avec le gouvernement japonais pour accroître la sécurité et la transparence du rejet d’eau.

Caruso a déclaré que l’évaluation indépendante du plan par l’AIEA « apportera confiance à la société, à la société japonaise, aux voisins, aux autres États membres ».

Son équipe de 16 membres, dont des experts de neuf pays, dont la Chine et la Corée du Sud, était au Japon cette semaine pour étudier le plan d’évacuation des eaux. Au cours de leur visite, la deuxième cette année, ils ont rencontré des représentants du gouvernement et des services publics et ont visité mercredi la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement. L’eau utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs endommagés, qui restent hautement radioactifs, s’est depuis infiltrée dans les sous-sols des bâtiments réacteurs et a été collectée et stockée dans des réservoirs.

Le plan de libération a été farouchement opposé par les pêcheurs, les résidents locaux et les voisins du Japon, dont la Chine et la Corée du Sud. Les habitants de Fukushima craignent que la réputation de leurs produits agricoles et de la pêche ne soit encore plus endommagée.

La majeure partie de la radioactivité est éliminée de l’eau pendant le traitement, mais le tritium ne peut pas être éliminé et de faibles niveaux de certains autres radionucléides subsistent également. Le gouvernement et TEPCO affirment que les impacts sur l’environnement et la santé seront négligeables si l’eau est lentement libérée après un traitement supplémentaire et une dilution par de grandes quantités d’eau de mer.

Certains scientifiques affirment que l’impact d’une exposition à long terme et à faible dose au tritium et à d’autres radionucléides sur l’environnement et les humains est encore inconnu et que le plan de libération devrait être retardé. Ils disent que le tritium affecte davantage les humains lorsqu’il est consommé dans les poissons.

TEPCO prévoit de transporter l’eau traitée par un pipeline depuis les réservoirs jusqu’à une installation côtière, où elle sera diluée avec de l’eau de mer et envoyée à travers un tunnel sous-marin, actuellement en construction, vers un exutoire offshore.

Caruso a déclaré que son groupe de travail prévoyait de se rendre à nouveau en janvier pour rencontrer les régulateurs nucléaires et publiera un rapport final avant le début de la publication prévue. Un rapport sur la mission de cette semaine est attendu dans trois mois.