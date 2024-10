Aïe : les pirates informatiques frappent le développeur de Pokémon Game Freak

Le développeur Pokémon, Game Freak, a confirmé qu’un de ses serveurs avait été piraté en août et que certaines de ses données avaient été compromises.

Le développeur s’est excusé pour la violation en japonais déclaration et s’est engagé à renforcer ses protocoles de sécurité. Il a confirmé que 2 606 noms et adresses e-mail d’employés avaient été consultés et a déclaré qu’il contacterait individuellement toutes les personnes concernées.

Game Freak n’a pas détaillé quels matériaux liés à la franchise Pokémon étaient concernés. Cependant, des fuites semblant provenir de l’attaque ont circulé sur Reddit et X.

La fuite peut inclure des prototypes de nouveaux Pokémon, le code source des jeux précédents, les noms potentiels des prochains titres Pokémon et le nom de code de la Switch 2. selon Nintendo Life.

Nintendo n’a pas encore commenté la fuite.

Game Freak a développé la plupart des jeux Pokémon récents, notamment Pokémon HeartGold et SoulSilver. (Pokémon Go était géré par un autre développeur, Niantic, Inc.)

Les studios de jeux sont des cibles fréquentes pour les pirates. En décembre 2023, PlayStation Studio Insomniac Games a vu 1,6 To de données, dont 1,3 million de fichiers, divulgués au public lors d’une attaque de ransomware. Le développeur de Spiderman avait des présentations PowerPoint, des séquences de jeu, des images, des documents RH et des plans internes révélés sur le dark web par les criminels.

En 2020, entre-temps, un Nintendo « Gigaleak » a révélé plusieurs téraoctets de données remontant à l’ère SNES et N64, y compris les actifs de classiques tels que Legend of Zelda : Ocarina of Time et Super Mario 64, en plus de projets annulés, selon IGN.

