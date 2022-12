AIE : les énergies renouvelables dépasseront le charbon comme première source d’énergie au monde d’ici 2025

Commentez cette histoire Commentaire

Le monde devrait ajouter autant d’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années qu’au cours des deux dernières décennies, alors qu’une crise énergétique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine accélère la croissance des énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire, selon l’Agence internationale de l’énergie. . Dirigées par le solaire, les énergies renouvelables sont sur le point de dépasser le charbon en tant que principale source de production d’électricité dans le monde d’ici le début de 2025, contribuant à maintenir en vie l’objectif mondial de limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit), selon le dernier rapport de l’agence basée à Paris. prévisions.

“Les problèmes de sécurité énergétique causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont incité les pays à se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés”, a déclaré l’AIE. dit dans un rapport sur les énergies renouvelables publié ce mois-ci.

La capacité mondiale d’énergie renouvelable devrait maintenant augmenter de 2 400 gigawatts entre 2022 et 2027, un montant équivalent à l’ensemble de la capacité électrique de la Chine aujourd’hui, selon le rapport de l’AIEle dernier sur le secteur des énergies renouvelables.

La capacité solaire mondiale devrait presque tripler au cours des cinq prochaines années, dépassant le charbon et devenant la plus grande source de capacité énergétique au monde, a déclaré l’AIE.

L’augmentation de capacité prévue dans le rapport est supérieure de 30 % à la croissance des énergies renouvelables que prévoyait l’AIE il y a seulement un an. Plus de 90% de l’expansion mondiale de l’électricité proviendra de sources renouvelables au cours des cinq prochaines années, a déclaré l’AIE.

“Les énergies renouvelables se développaient déjà rapidement, mais la crise énergétique mondiale les a propulsées dans une nouvelle phase extraordinaire de croissance encore plus rapide”, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, dans un communiqué de presse.

L’AIE a décrit la guerre en Ukraine comme un “moment décisif” pour les énergies renouvelables en Europe, où les gouvernements et les entreprises cherchent à remplacer rapidement le gaz russe par des alternatives.

À la suite du conflit, l’Allemagne – déjà leader dans les technologies renouvelables mais dépendante de la Russie pour l’essentiel de son pétrole, de son gaz naturel et de son charbon – a avancé son objectif de 100% d’énergie renouvelable de plus d’une décennie jusqu’en 2035.

L’AIE a déclaré que l’Europe pourrait déployer l’énergie éolienne et solaire encore plus rapidement si les membres de l’Union européenne acceptaient des mesures telles que la rationalisation et la réduction des délais d’autorisation, l’amélioration de la conception des enchères et une meilleure visibilité sur les calendriers d’enchères, ainsi que l’amélioration des incitations à soutenir l’énergie solaire sur les toits.

En dehors de l’Europe, la croissance des énergies renouvelables est tirée par la Chine, les États-Unis et l’Inde, qui introduisent tous des réformes réglementaires et commerciales plus rapidement que prévu pour lutter contre la crise énergétique. La Chine à elle seule devrait représenter près de la moitié de la nouvelle capacité mondiale d’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années, dans le cadre d’une plan publié dans le cadre de son plan quinquennal en juin.

Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act a apporté un nouveau soutien. La loi, adoptée en août, comprend 369 milliards de dollars de financement lié au climat et à l’énergie, dont une grande partie est destinée à des solutions de haute technologie pour aider à pousser le plus grand émetteur historique du monde vers un avenir plus vert.