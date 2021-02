C’est le début de la fin pour Aigu.

Le mercredi 10 février Aidy Bryant s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la date de la première Aigula troisième et dernière saison. Parallèlement à cette annonce, le Saturday Night Live L’actrice a également partagé des images de premier regard de la saison trois.

Elle a écrit: « 7 MAI! LA TROISIÈME ET FINALE SAISON DE @shrillhulu PREMIERES. Voici un petit premier aperçu de cette saison. »

Dans les nouvelles images, nous voyons Annie de Bryant alors qu’elle frappe la ville avec des copines, des liens avec la colocataire Fran (Lolly Adefope) et berce une robe rose à pois audacieuse. La deuxième saison a laissé Annie fraîchement rompue avec son petit ami insupportable Ryan (Luka Jones). Nous sommes donc certainement ravis de voir quelle est la prochaine étape pour notre principale dame!

Et nous ne sommes pas les seuls, car les fans ont inondé le message de Bryant de commentaires favorables. En fait, récent Saturday Night Live hôte et Ruisseau Schitt étoile Dan Levy a laissé un emoji de feu dans la section des commentaires. Oh, et ancien SNL étoile Vanessa Bayer a également partagé des émojis de célébration.