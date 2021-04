Aidy Boothroyd doit quitter son rôle d’entraîneur-chef des moins de 21 ans de l’Angleterre avec effet immédiat après cinq ans à la tête.

Le contrat de l’ancien manager de Watford est en place cet été, mais il a décidé de rappeler le temps plus tôt après l’élimination de l’équipe des Championnats d’Europe.

La FA va maintenant entamer un processus de recrutement pour le remplaçant de Boothroyd, alors que l’on pense que le joueur de 50 ans souhaite un retour à la direction du club.

Boothroyd a déclaré: « Ce fut le plus grand privilège de représenter la FA et de diriger les équipes d’Angleterre dans des tournois de haut niveau. Bien que nous n’ayons pas terminé comme nous le voulions, je suis très fier d’avoir pu travailler si étroitement avec les joueurs. qui, je le sais, continueront à avoir des carrières internationales remarquables et à avoir vécu des moments très spéciaux avec eux au fil des ans.

















«Je tiens à remercier mon personnel et toute l’équipe de soutien incroyable qui ont tant fait pour nous aider à rester compétitifs face aux autres nations d’élite. À chaque réunion, ils ont relevé notre défi unique consistant à prioriser à juste titre les besoins des seniors. l’équipe tout en veillant à tout donner pour essayer d’obtenir une performance et un résultat positifs. «

Boothroyd avait décrit le travail comme « totalement impossible » lors des phases de groupes des Championnats d’Europe le mois dernier, affirmant que l’objectif principal des moins de 21 ans était d’intégrer les joueurs dans l’équipe senior de Gareth Southgate.

Jude Bellingham, Reece James, Phil Foden et Mason Mount faisaient partie des joueurs qui auraient pu faire partie de l’équipe slovène, mais qui ont plutôt participé aux éliminatoires de la Coupe du monde de l’équipe senior.

« Mon travail n’est pas de dire à Gareth que nous devrions avoir Jude, Phil ou Mason, il s’agit de l’équipe senior et ce sera toujours le cas », a déclaré Boothroyd en mars.

Leurs espoirs d’atteindre les quarts de finale ont ensuite été anéantis dans les dernières minutes contre la Croatie, avec une victoire 2-1 insuffisante pour que l’équipe de Boothroyd progresse alors que l’étourdissant de Domagoj Bradaric s’est avéré crucial.

Boothroyd, qui a remplacé Southgate dans le rôle en 2016, avait connu une campagne de qualification sans défaite avec les U21 pour atteindre le tournoi.

Il avait également supervisé leurs deux précédents Championnats d’Europe, l’Angleterre atteignant les demi-finales en 2017 avant de s’échapper des groupes en 2019.

L’Angleterre a remporté pour la dernière fois les Euros U21 en 1984, tandis que la sortie de la phase de groupes 2021 était la cinquième des six dernières éditions.

En 2018, Boothroyd a conduit l’Angleterre à un troisième titre consécutif au tournoi de Toulon, avec la victoire 2-1 contre le Mexique en finale imitant les réalisations des U21 de Southgate en 2016 et du groupe d’âge mixte de Neil Dewsnip un an plus tard.

Nous pouvons confirmer que #YoungLions l’entraîneur Aidy Boothroyd doit quitter le @FA après une période de sept ans au sein de l’organisation: – Angleterre (@Angleterre) 16 avril 2021

Suite à l’annonce de Boothroyd, Southgate a déclaré: «Je tiens à remercier Aidy pour son soutien sans réserve et son dévouement au développement des joueurs et entraîneurs anglais au cours des sept dernières années.

« Sa fierté de travailler avec toutes nos équipes de développement a brillé et son soutien à l’équipe senior a été grandement apprécié. Je lui souhaite plein succès dans la prochaine étape de sa carrière. »

« Intéressant de voir qui prendra le rôle de U21 ensuite » L’ancienne internationale anglaise Viv Anderson, s’exprimant sur Sky Sports News: «J’ai regardé quelques matchs et ils ne semblaient pas du tout cohérents, mais il est là depuis un moment et il pense évidemment qu’il est temps de passer à autre chose. «Il semble que ce soit sa décision de partir. Je ne pense pas qu’il ait été expulsé par quiconque en position d’autorité et je lui souhaite bonne chance dans toute nouvelle entreprise. «J’ai vu son interview où il a dit que son rôle était de faire entrer les gens dans la première équipe, ce qu’il a fait. Si vous regardez, il n’avait pas Jude Bellingham ou Mason Greenwood pour le tournoi, ce qui aurait fait une énorme différence pour eux. Je pense qu’il a fait un travail décent. «J’ai vu que Frank Lampard est l’un des favoris à prendre la relève, il sera donc intéressant de voir qui assumera ce rôle ensuite.»

Le tournoi des moins de 21 ans d’Angleterre se termine sous Boothroyd…

Euro 2017

Nathan Redmond a raté le coup de pied décisif lors de la défaite aux tirs au but de l’Angleterre U21 contre l’Allemagne à l’Euro 2017



Boothroyd a pris en charge les U21 de l’Angleterre pour les deux derniers matchs de qualification et a maintenu un passage invaincu en finale, où les Young Lions ont perdu aux tirs au but en demi-finale contre l’Allemagne. L’Angleterre avait fait match nul avec la Suède lors de son premier match de groupe, mais s’est remise contre la Slovaquie et accueille la Pologne, avant de faire match nul 2-2 avec l’Allemagne en temps normal lors des quatre dernières étapes.

Boothroyd a déclaré à l’époque: « Nous n’avons peut-être pas été à notre meilleur pendant de longues périodes, mais nous avons montré un véritable esprit bulldog britannique. Nous aurions pu le couper mais c’est le football. Nous avons pratiqué, pratiqué et pratiqué les tirs au but, mais le gardien a réalisé deux bons arrêts. C’était un vrai effort – parfois un vrai dos contre le mur. Cela a été un long voyage. Le tournoi a été fantastique. Je suis sûr qu’il y aura de futurs joueurs seniors dans cette équipe. «

Noms remarquables dans l’équipe: Jordan Pickford, Ben Chilwell, James Ward-Prowse, Demarai Gray, Tammy Abraham.

Euro 2019

Mason Mount et Aidy Boothroyd après la défaite de l’Angleterre U21 contre la Roumanie à l’Euro 2019



L’Angleterre s’est à nouveau qualifiée pour la finale sans subir de défaite – mais des buts dramatiques tardifs de la France et de la Roumanie ont vu l’Angleterre éliminée de la phase de groupes avec un match à perdre. La France a frappé à la 89e et à la 94e minute pour remporter une victoire 2-1 dans le premier match avant que les finalistes éventuels, la Roumanie ne décroche une victoire de 4-2 avec des frappes à la 89e et à la 93e minute, avec leur troisième sur une erreur de Dean Henderson. Pour ajouter du sel aux blessures, la Croatie a marqué un égaliseur dans les 10 dernières minutes pour attirer le troisième match de groupe en caoutchouc mort 3-3.

Boothroyd a déclaré à l’époque: «Je croyais vraiment que nous pouvions le faire, mais l’erreur de Dean Henderson, nous faisons tous des erreurs et il est important que nous nous assurions qu’il sache à quel point il est important pour nous. Si vous ne prenez pas votre risque et n’êtes pas assez discipliné pour rester debout , vous allez être puni. Pour surmonter cela, nous devons en retirer les aspects positifs. Nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la façon dont nous jouons le jeu, mais nous devons aplanir les erreurs. «

Noms remarquables dans l’équipe: Dean Henderson, Fikayo Tomori, Mason Mount, James Maddison, Harvey Barnes, Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Demarai Gray, Tammy Abraham.

Euro 2021

Curtis Jones réagit à une occasion manquée contre la Croatie



L’Angleterre a de nouveau été éliminée en phase de groupes malgré une victoire 2-1 contre la Croatie lors de leur dernier match de groupe. Après des défaites contre la Suisse et le Portugal lors de leurs deux premiers matchs, l’équipe de Boothroyd devait gagner par deux buts nets et espérer une victoire du Portugal sur la Suisse. Le Portugal a fait sa part du travail, mais le crieur de temps de blessure de Domagoj Bradaric a permis à la Croatie de se qualifier pour les quarts de finale devant l’Angleterre à la différence de buts.

Boothroyd a déclaré à l’époque: « J’ai parlé aux joueurs, nous nous sommes donné une montagne à gravir, et nous l’avons presque fait. C’est dévastateur en ce moment, mais je pense qu’une expérience comme celle-ci restera avec vous pour toujours. »

Et sur son avenir, il a ajouté: « Le nombre de joueurs qui sont passés par ce système suggère qu’il y a une voie qui fonctionne. Nos plus jeunes joueurs arrivent dans le bâtiment en sachant qu’ils ont une chance de jouer dans la première équipe, avec la façon dont nous sommes structurés.

«J’adore m’impliquer avec ces joueurs. J’apprécie vraiment ça, ce qui rend encore plus difficile de faire face, de sortir et de parler avec vous et de répondre à cette question. C’est une question juste à poser, je vais continuer aller et nous verrons ce qui se passe. «

Noms remarquables dans l’équipe: Curtis Jones, Tom Davies, Ben Godfrey, Emile Smith Rowe, Eberechi Eze.

« Si les moins de 21 ans ne sont pas une question de succès, ne participez pas aux tournois »

Sky Sports ‘ Andy Hinchcliffe, qui a couvert les trois matchs de l’Angleterre au tournoi des moins de 21 ans de cette année, a déclaré qu’il était inutile de participer à des compétitions internationales sans avoir pour objectif de créer une mentalité gagnante parmi les groupes d’âge plus jeunes.

Il a déclaré: « Bien sûr, il s’agit de progression, mais pourquoi participer à un tournoi si vous pensez que gagner des matchs, ou le tournoi, créer une mentalité gagnante, n’a pas d’importance? Cela doit être aussi important que d’être un chemin vers l’équipe senior d’Angleterre. .

« Darren Bent parlait de la façon dont entrer dans les seniors dépend plus de la façon dont vous jouez pour vos clubs que pour les U21 d’Angleterre.

Les joueurs anglais de moins de 21 ans ont été découragés après avoir été éliminés par la Croatie



« Si le message pour les moins de 21 ans concerne le style, la façon dont nous jouons le jeu, votre développement en tant qu’international et non la façon dont nous gagnons des matchs, avoir une mentalité gagnante, alors aller à des tournois est absolument inutile. Nous pourrions aussi bien jouer une charge des matchs amicaux de moins de 21 ans s’il s’agit de la façon dont vous jouez plutôt que des résultats.

« Vous regardez l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Allemagne, ils élèvent des vainqueurs. C’est le but d’aller aux tournois, de trouver comment faire le travail dans les tournois de football. Ce n’est pas la même chose que les qualifications, vous êtes ensemble pour plus longtemps. période de temps, vous êtes contre une meilleure opposition.Il s’agit de la façon dont vous faites le travail, puis vous pouvez intégrer cela dans les compétitions seniors en Angleterre.

« Oui, l’équipe aurait pu être meilleure avec Jude Bellingham, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold, mais nous avons eu de très bonnes équipes dans le passé et elles n’ont pas pu sortir des phases de groupes.

« Cela commence à être un problème historique, et s’il s’agit d’un parcours plutôt que de réussir, alors ne participez pas aux tournois, car c’est une perte de temps – parce que nous n’apprendrons rien sur la façon de progresser à ce niveau de tournoi de football.

« Créer une mentalité gagnante ne consiste pas seulement à gagner avec style, c’est à gagner quand vous n’êtes pas la meilleure équipe. Avez-vous l’expérience, avez-vous l’expérience de gagner quand vous n’êtes pas la meilleure équipe? »

« C’est là que l’Angleterre a échoué dans deux de ces matches. En trois matches, si vous n’êtes pas la meilleure équipe, vous êtes Gareth Southgate en train de regarder cela et de penser que cela doit être un peu inquiétant. »