Aidoc s’associe à Us2.ai sur un outil d’analyse d’échocardiogramme

Société d’imagerie basée sur l’IA Aidoc s’associe à la startup singapourienne Us2.ai pour intégrer son algorithme d’analyse d’échocardiogrammes dans la plateforme d’Aidoc.

Le logiciel d’Us2.ai recherche des images optimales, prend des mesures de la structure et de la fonction cardiaques, puis fournit un rapport aux cardiologues et aux échographistes. L’algorithme a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA l’année dernière, et la société a annoncé qu’elle avait reçu un marquage CE européen au cours de l’été.

Aidoc et Us2.ai présentent le partenariat comme un moyen d’offrir plusieurs outils d’IA dans un seul système d’exploitation et de coordonner les soins entre les prestataires.

“Il est clair que les hôpitaux et les systèmes de santé voient une valeur significative dans l’orchestration de l’IA à partir d’un seul partenaire de confiance. L’automatisation complète de l’analyse de l’échocardiographie apporte une mise à niveau technologique attendue depuis longtemps à cette modalité”, Seth Koeppel, responsable du développement commercial pour Us2.ai, dit dans un communiqué. “Nous pensons que ce partenariat avec Aidoc améliorera la vitesse à laquelle les hôpitaux peuvent réaliser un retour sur investissement à partir des solutions d’IA.”

LA GRANDE TENDANCE

Anciennement connu sous le nom Eko.aiUs2.ai a annoncé avoir levé 15 millions de dollars en financement de série A en avril. La startup a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le capital pour stimuler la croissance aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que pour développer les ventes aux sociétés pharmaceutiques, aux laboratoires et aux fournisseurs d’imagerie.

Aidoc récemment a récupéré 110 millions de dollars en fonds de série D, portant son financement total à 250 millions de dollars. La société dispose d’un certain nombre d’outils d’imagerie approuvés par la FDA, y compris un logiciel pour signaler et trier les anévrismes cérébraux et détecter le pneumothorax.

Il s’est associé à d’autres startups d’imagerie activées par l’IA pour intégrer également de nouveaux outils dans sa plate-forme. En mai, Aidoc a annoncé une collaboration avec Gleamer pour intégrer l’outil BoneView pour les rayons X de ce dernier dans la plateforme d’Aidoc. Il est également associé à ScreenPoint Medical, le fabricant d’un produit d’IA pour la mammographie 2D et 3D.

La radiologie est un espace populaire pour l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les soins de santé. Selon un rapport publié par Rock Health l’année dernière, 70% de la FDA-des outils d’IA et de ML autorisés ont été utilisés pour la radiologie.