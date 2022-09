Aidez vos enfants à gérer la pression scolaire

La pression est réelle

Le scénario est trop courant, déclare la psychologue Madeline Levine, PhD, auteur de Ready or Not: Preparing Our Kids to Thrive in an Uncertain and Rapidly Changing World. Les enfants comme Lily ressentent plus que jamais le poids de la pression académique, dit Levine.

“Il y a vingt-cinq ans, quand on demandait à un enfant quelle était sa plus grande source de stress, il disait qu’il y avait un divorce ou qu’il se disputait avec son frère ou sa sœur.”