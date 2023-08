Aidez-nous à trouver le prochain grand nom du talent musical local lors de la bataille des groupes du Raue Center ! – Section locale de Shaw

Es-tu prêt à t’éclater? Préparez-vous à vivre la meilleure Battle of the Bands autour de vous ! Venez soutenir vos groupes émergents locaux préférés alors qu’ils se battent pour le titre du prochain grand nom de la musique au Raue Center For The Arts.

Les cinq derniers groupes s’affronteront pour des prix incroyables ! Le gagnant de la première place recevra 1 000 $ et un spectacle sur la scène principale au Raue Center, et le gagnant de la deuxième place recevra 500 $. Le gagnant du Fan Favorite Award, qui peut aller à l’un des quatre meilleurs groupes, recevra 250 $ !

Avec plus de 20 soumissions composées d’une grande variété de genres musicaux, le panel de juges du Raue Center a eu du pain sur la planche pour réduire le champ à sept demi-finalistes.

Ne manquez pas notre spectaculaire événement final le 19 août à 19h00, où les cinq meilleurs finalistes s’affrontent pour le prix en espèces de 1 000 $ et la possibilité de jouer leur propre spectacle entièrement produit sur la scène principale du Raue Center ! Les billets pour la finale de Battle of the Bands le 19 août coûtent 20 $.

Ce sera un week-end épique de musique et une expérience inoubliable pour tous les participants. Ne manquez pas votre chance de faire partie de cet événement incroyable! Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://www.rauecenter.org/battle-of-the-bands/ .

Pour acheter des billets, rendez-vous www.rauecenter.org ou appelez la billetterie au 815-356-9212.

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts