“Aidez-moi”, a crié un homme tué par le TLR d’Edmonton: témoin

Une femme d’Edmonton dit avoir entendu quelqu’un appeler à l’aide quelques instants avant qu’un homme ne soit tué par un train du TLR à Edmonton lundi.

Marie Markiewicz était sur le quai de la station Clareview LRT lundi lorsque l’incident s’est produit.

“Alors que je m’approchais des escaliers menant au sommet de la plate-forme, j’ai entendu un homme crier. Il était très audible, c’était très fort. Il criait “Aidez-moi, aidez-moi” plusieurs fois », a-t-elle déclaré à CTV News Edmonton. “C’est aussi l’heure à laquelle le train a commencé à partir.”

Le service de police d’Edmonton a déclaré qu’un homme de 40 ans se trouvait sur le quai avec un vélo lorsqu’il a été heurté par le train à la gare vers 15 h 20.

“Alors que le train en direction du sud s’éloignait, le train est entré en contact avec l’homme, causant des blessures”, a déclaré le sergent. Dan Tames a déclaré dans un communiqué de presse.

Tames dit que les EMS ont répondu mais l’homme est mort sur place.

Son corps a été retrouvé près du garage DL MacDonald du service de transport en commun d’Edmonton, à environ 700 mètres.

Markiewicz a déclaré qu’elle n’avait rien vu mais a ajouté que le train ne s’était pas arrêté en quittant la gare, malgré les appels à l’aide.

«Sa voix donnait l’impression qu’il était soit sous le train, soit de l’autre côté du train parce que je ne pouvais pas le voir du tout. Alors que le train s’éloignait, j’ai regardé la voie ferrée pour voir s’il y avait un corps mais je n’ai rien vu.

“Plus le train avançait, plus sa voix s’affaiblissait, alors je suppose qu’il a peut-être été traîné.”

Elle dit qu’elle était figée sur la plate-forme, ne sachant pas quoi faire.

“J’avais peur pour lui. J’espérais juste qu’il allait bien.

“Il y avait un million de choses qui me trottaient dans la tête, mais j’espérais juste qu’il allait bien.”

Quelques minutes plus tard, elle a déclaré que le personnel des transports en commun avait informé les passagers que le service ferroviaire serait interrompu.

ETS a fermé la ligne entre les stations Clareview et Belvedere jusqu’à 4h45 mardi. Des bus ont été amenés pour déplacer les passagers entre les gares.

“Nos plus sincères condoléances et nos pensées vont à la famille et aux amis de la personne impliquée, ainsi qu’aux personnes touchées par l’incident”, a déclaré lundi Carrie Hotton-Macdonald, directrice de succursale du service de transport en commun d’Edmonton (ETS).

“Nous prenons la sécurité de nos passagers et de notre personnel au sérieux et nous sommes préoccupés par tout incident survenant sur la propriété du transport en commun. Le service de transport en commun d’Edmonton mènera une enquête avec le soutien du service de police d’Edmonton à ce sujet.”

Markiewicz aimerait voir une réponse plus rapide lorsque des urgences surviennent sur la ligne.

“C’était un passager qui essayait de monter dans le train”, a-t-elle déclaré.

“Cela remet en question la sécurité du système de transport en commun et c’est ce qui me fait peur.”

SITUATION SANS DEFAUT

Le syndicat qui représente les employés d’ETS affirme que l’opérateur n’est pas en faute. Ils demandent à la ville de mettre en œuvre de nouvelles technologies dans les trains pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

“Notre compréhension est qu’il s’agit d’un incident sans faute. C’est un échec du processus », a déclaré Steve Bradshaw de la section locale 569 de l’Amalgamated Transit Union, bien qu’il ait déclaré qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails.

“Ce que nous aimerions voir, c’est une meilleure technologie qui aide à arrêter ces choses.”

Bradshaw dit qu’il existe une variété de capteurs de mouvement et de vitesse qui pourraient être installés sur les trains existants.

« Des gadgets qui vont détecter une différence entre un objet fixe et un mobile par exemple, ou des différences de vitesse entre deux objets. Ces technologies sont absolument disponibles et elles peuvent être déployées.

Il dit que l’opérateur a été traumatisé par l’incident.

“Notre compréhension est que la ville a accordé un congé rémunéré à cet opérateur.”

Bradshaw dit que l’équipe d’enquête sur les collisions de la ville a repris l’enquête du côté de l’ETS. L’EPS a mené une enquête parallèle, mais Tames a annoncé mardi que faute d’élément criminel, l’enquête était close.

« C’est une situation terrible qui se produit. On ne le souhaite à personne. »

“Tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir, nous devrions le faire.”

Le maire Amarjeet Sohi a également abordé la situation mardi et a présenté ses condoléances à la famille.

« Nous continuons toujours à chercher des occasions d’améliorer notre sécurité sur le système de TLR. Nous faisons beaucoup de travail pour nous améliorer, en ayant plus d’agents de sécurité disponibles et en examinant l’infrastructure physique des stations du TLR. Il y aura donc une enquête sur cet incident et s’il y a des choses à améliorer, ETS va certainement se pencher là-dessus.

La ville d’Edmonton ne répondrait pas aux questions de CTV News sur ses protocoles d’intervention d’urgence à bord.



Avec des fichiers d’Alison MacKinnon de CTV News Edmonton.