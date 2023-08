Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

De hauts responsables militaires et politiques ont appelé le gouvernement de Rishi Sunak à sauver la famille d’un héros pilote afghan vivant sous la menace des talibans et à la mettre en sécurité au Royaume-Uni.

L’ancien lieutenant de l’armée de l’air, qui a fui le régime et est arrivé en Grande-Bretagne en traversant la Manche à bord d’un petit bateau, a obtenu l’asile ici après une campagne de cinq mois menée par L’indépendant.

Mais le héros de guerre craint désormais pour la jeune famille restée en Afghanistan – après avoir appris que cela pourrait prendre au moins neuf mois pour obtenir une demande de regroupement familial.

Les partisans de l’ex-pilote, qui a combattu aux côtés des forces de la coalition, exhortent le ministère de l’Intérieur à aider à amener la famille au Royaume-Uni le plus rapidement possible – au milieu d’un déluge de critiques selon lesquelles le gouvernement aurait traîné les pieds concernant sa demande d’asile.

«Je me concentre sur ma famille», a-t-il déclaré L’indépendant. « Ce matin, j’ai parlé avec mon avocat et il m’a dit qu’une fois que j’aurais reçu mon [refugee] Une pièce d’identité, puis je peux demander à ma famille de me rejoindre. Mais cela pourrait prendre du temps – peut-être neuf mois. Mon objectif principal est pour eux.

Lord Alf Dubs – un enfant réfugié qui a fui les nazis avant la Seconde Guerre mondiale – s’est joint aux chefs militaires, aux députés et aux militants pour faire l’éloge de L’indépendanta mené une campagne « fantastique » pour obtenir le statut pilote de réfugié et a exigé une action rapide pour aider à sauver sa famille.

Le pair travailliste a ajouté : « Je crains que faire sortir sa famille d’Afghanistan ne soit pas facile pour lui. Nous ne voulons pas qu’ils soient menacés par les talibans. Le regroupement familial devrait être une priorité majeure du gouvernement. Nous devons accélérer le processus pour lui et pour bien d’autres.

Les chiffres obtenus par L’indépendant le mois dernier, plus de 11 000 personnes attendent de retrouver leurs proches au Royaume-Uni – dont beaucoup craignent pour leur vie sous les régimes totalitaires – en raison du retard croissant du ministère de l’Intérieur.

Les avocats ont déclaré que le délai prévu pour statuer sur les affaires était passé de 12 semaines à neuf mois, tandis que certains doivent attendre encore plus longtemps. Près de 1 800 réfugiés demandant un visa de regroupement familial sont coincés dans l’incertitude depuis plus d’un an.

The Independent a mené une campagne de cinq mois pour obtenir l’asile pilote au Royaume-Uni. (L’indépendant)

Simon Weston, vétéran de la guerre des Malouines, a déclaré que c’était une « merveilleuse nouvelle » que L’indépendantLa campagne pour obtenir l’asile des anciens combattants afghans a été couronnée de succès au bout de cinq mois. Il a toutefois appelé le gouvernement à agir plus rapidement en faveur de la famille du pilote.

« Je ne comprends pas pourquoi il faut autant de temps pour faire venir les membres de la famille ici », a-t-il déclaré. « Nous ne devrions pas rendre les choses si difficiles. Il a mis tant de risques pour travailler avec nous contre les talibans – lui et sa famille – donc il mérite de les retrouver et de connaître une certaine normalité.

Les proches du héros de guerre afghan font désormais face à un voyage risqué jusqu’au Pakistan, simplement pour fournir leurs informations biométriques aux autorités britanniques pour la demande de visa. Le gouvernement britannique exige que le processus soit effectué en personne et qu’il n’y a plus de bureaux en Afghanistan.

Plutôt que de devoir attendre plusieurs mois dans l’incertitude au Pakistan, les militants ont appelé le gouvernement à faire de sa famille l’un des cas exceptionnels dans lesquels des empreintes biométriques peuvent être effectuées une fois qu’ils sont immédiatement mis en sécurité au Royaume-Uni.

Le Conseil pour les réfugiés, Care4Calais et d’autres organisations caritatives affirment que le processus en personne est beaucoup trop ardu, arguant que le gouvernement devrait rendre les demandes en ligne – actuellement effectuées uniquement dans des cas exceptionnels – beaucoup plus répandues.

« Les membres de la famille doivent se rendre au Pakistan ou en Iran à leurs frais pour fournir des détails. Il y a très peu d’exceptions », a déclaré Jonathan Featonby, directeur politique du Conseil pour les réfugiés.

Simon Weston a appelé le gouvernement à accélérer le processus visant à faire venir la famille du pilote au Royaume-Uni (PA/L’Indépendant)

Alamara Khwaja Bettum, avocate de l’association caritative Safe Passage, a déclaré qu’elle avait demandé au nom de plusieurs Afghans que leur demande de visa familial soit effectuée en ligne. « Aucune n’a été accordée, même s’il y a eu de bons cas selon lesquels cela ne serait pas sûr. »

Elle a ajouté : « Il peut être risqué pour une famille de faire ce voyage à travers la frontière vers le Pakistan, car la plupart n’ont pas de passeport. Nous avons besoin d’un processus plus simple et plus rapide.

Le groupe Care4Calais, qui soutient le dossier du pilote, a appelé à un « traitement rapide » de sa demande de regroupement familial. « C’est un excellent résultat pour le projet pilote, mais ce n’est pas la fin », a déclaré Steve Smith, directeur général de l’association.

Il a ajouté : « Sa femme et son enfant restent en danger en Afghanistan et des mesures devraient être prises pour les réunir au Royaume-Uni dès que possible. Mais nous avons également besoin de justice pour tous les autres Afghans qui ont soutenu le Royaume-Uni en Afghanistan. Leurs revendications sont tout aussi claires et doivent être traitées immédiatement.

L’ancien secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré L’indépendant que le ministère de l’Intérieur « doit accélérer pour éliminer cet arriéré [of family reunion cases]».

Le député conservateur a ajouté : « Nous devons traiter ces cas avec humanité et efficacité afin que les gens – dont certains ont tout risqué pour nous défendre – puissent reconstruire leur vie et apporter une contribution productive au Royaume-Uni. Je souhaite [the pilot] eh bien, et j’espère qu’il apportera une contribution précieuse à notre pays.

Le député travailliste Kevan Jones a déclaré que l’un de ses électeurs de North Durham – un interprète afghan qui a travaillé avec le Royaume-Uni et a été accepté dans le cadre du programme Arap – a eu du mal à installer sa famille en Grande-Bretagne.

Après leur arrivée au Royaume-Uni via l’Europe, le ministère de l’Intérieur a déclaré en mars que sa mère, son père, sa sœur et son frère devraient retourner en Afghanistan. Il a fallu une intervention du député, qui a écrit à la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, pour lever la menace d’expulsion.

« Le système est en panne », a déclaré M. Jones L’indépendant. «C’est un véritable désastre. Le cas du pilote que vous avez souligné se trouve peut-être désormais dans cette situation, traversant une véritable lutte pour faire venir sa famille ici.

Il a ajouté : « Cela ne peut pas être juste de rendre les choses si difficiles. Il doit y avoir une approche commune. Nous devons beaucoup à ceux qui ont travaillé avec nous et ils devraient pouvoir accueillir leur famille ici. Il ne faudrait pas que les députés interviennent pour régler ces problèmes.»

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le gouvernement offre une voie sûre et légale grâce à sa politique de regroupement familial qui permet aux personnes bénéficiant d’un statut de protection au Royaume-Uni de parrainer leur partenaire ou leurs enfants pour qu’ils restent avec eux ou les rejoignent ici, à condition qu’ils fassent partie de la cellule familiale. avant que le répondant ne quitte son pays d’origine pour demander protection.