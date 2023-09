Aidez les résidents de Streator à rester au chaud en faisant un don à la collecte de manteaux et de couvertures du Rotary Club – Shaw Local

La 33e collecte annuelle de manteaux et de couvertures du Streator Rotary Club 2023 a débuté le 18 septembre.

La principale zone de dépôt et de dons se trouve à l’Armée du Salut, 126 S. Bloomington St. Des boîtes de dons supplémentaires sont disponibles au YMCA, 710 Oakley Ave. Kroger, 2399 rue N. Bloomington ; SOCU, 120 E. Northpoint Drive ; Centre OSF pour la santé, 111 Spring St., et Central Church of Christ, 2001 E. Main St.

Il y a toujours un besoin de manteaux pour enfants, mais les manteaux et couvertures de toutes tailles et en bon état seront acceptés. Les dons seront acceptés jusqu’au lundi 23 octobre. Les manteaux seront distribués par l’Armée du Salut de 9 h à midi les jeudi 26 et vendredi 27 octobre.

Pour plus d’informations ou des questions, contactez Judy Booze (Armée du Salut) au 815-672-2746.