Aidez les femmes du Népal à marcher sur le Mission Greenway de Kelowna

En octobre, un organisme de bienfaisance basé à Kelowna demande aux résidents de faire une « marche pour elle ».

Her International encourage la communauté à se rassembler et à faire une marche pour elle de deux heures afin de collecter des fonds pour aider à soutenir les femmes et les filles de Dang.

Chaque jour, les femmes de Dang, au Népal, mettent deux heures à marcher pour ramasser du bois de chauffage, une source principale pour la cuisine.

Her International est un organisme à but non lucratif basé à Kelowna dont la mission est de « l’autonomiser » par l’éducation.

Il en coûte moins de 400 dollars par an pour offrir une bourse à une jeune fille pour qu’elle aille à l’école à Dang et chaque don, petit ou grand, facilite le soutien à l’éducation et à l’alphabétisation au Népal. En recueillant quelques dollars lors d’une promenade sur le Mission Greenway de Kelowna, la possibilité d’offrir des possibilités d’éducation dans un endroit en proie à l’extrême pauvreté devient davantage une réalité.

Les dons recueillis grâce à « Walk for Her » aideront à fournir des bourses aux filles des régions rurales du Népal, à soutenir les groupes de mères pour les compétences de vie, l’alphabétisation et la microfinance, à fournir une formation en leadership pour les filles et les mères et les programmes de sa santé.

L’événement doit avoir lieu le 15 octobre.

Pour plus d’informations sur Her International, veuillez visiter le site Web ou envoyer un e-mail à [email protected]

