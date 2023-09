Aidez les étudiants à « oser rêver » lors du gala de la Fondation du Collège communautaire d’Elgin le 23 septembre – Shaw Local

La Fondation du Collège communautaire Elgin invite la communauté à célébrer les réalisations des étudiants, des professeurs et du personnel lors du Gala de la Fondation ECC : Osez rêver, à 17 h, le samedi 23 septembre.

Les lauréats 2023 comprennent :

Anciens élèves distingués de l’année – Sénatrice d’État Cristina Castro

Anciens élèves récents estimés – Meagan Schwartz

Ami de l’éducation du CEC – John Regan, Club Rotary d’Elgin

Ami exceptionnel de la Fondation ECC – Suncast Corporation

Lauréats du prix Lasting Impact – Laura Anderson, Eric J. Fernandez, James Harvey et Jerry Turnquist.

Selon un communiqué de presse, les bénéfices du gala seront directement reversés au Fonds de ressources pour l’excellence, qui soutient les domaines où les étudiants ont le plus besoin, notamment l’aide d’urgence et l’attribution de bourses d’études. Les coprésidents de l’événement sont Robin Seigle et Linda Hefferin.

Les billets pour le gala comprennent une vitrine étudiante de l’ECC, une vente aux enchères en direct et un dîner. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez elgin.edu/gala.