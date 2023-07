Aidez à rassembler les écrevisses rouillées dans le comté de Kane – Shaw Local

Le district de la réserve forestière du comté de Kane accueille le «Rusty Rodeo» le samedi 12 août, de 10 h à midi. L’événement vise à collecter, identifier et retirer l’écrevisse rouillée des cours d’eau locaux. Cet événement gratuit promet une expérience amusante pour toute la famille, alors que les participants se lancent dans une quête pour localiser et capturer ces créatures sous-marines, selon un communiqué de presse du FPDKC.

Deux emplacements ont été désignés pour l’événement afin d’accueillir les participants. Le premier emplacement est Glenwood Park Forest Preserve, situé au 1644 S. River St., Batavia. Le deuxième emplacement sera du côté ouest de la rivière Fox, près du pont piétonnier Historic Piano Factory, le long du sentier Riverside à Indian Street, St. Charles.

Le personnel recommande aux participants de porter des chaussures fermées et des vêtements qui peuvent devenir boueux. Attendez-vous à être mouillé car des épuisettes sont utilisées pour attraper et retirer l’écrevisse rouillée. Les participants sont invités à apporter leurs propres filets, si possible. Des prix seront décernés pour l’invention de capture d’écrevisses la mieux conçue.

Toutes les écrevisses rouillées pêchées lors de l’événement serviront de nourriture aux animaux ambassadeurs des centres nature des organismes parrains.

Cet événement est coparrainé par le Forest Preserve District of Kane County, St. Charles Park District, Fox Valley Park District, Friends of the Fox, Center for Great Lakes Literacy et Illinois-Indiana Sea Grant, indique le communiqué.

Aucune inscription n’est requise pour cet événement. Pour plus d’informations et pour rester à jour sur les détails de l’événement, visitez www.kaneforest.comenvoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 630-444-3190.