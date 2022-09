La ville de Kelowna est à la recherche de personnes pour devenir des connecteurs de bloc.

Ce sont des résidents qui s’engagent à se connecter en face à face avec les ménages les plus proches de leur immeuble ou de leur appartement en établissant des liens avec et entre les voisins, en organisant des activités sociales et en inspirant les voisins à partager leurs compétences, leurs passions et leurs talents les uns avec les autres.

Les résidents intéressés à rejoindre le programme Block Connector peuvent en savoir plus en assistant à une séance d’information virtuelle gratuite le mercredi 21 septembre.

Ceux qui s’inscriront auront accès aux sessions de la communauté de pratique (CoP). Les sessions CoP sont de petits groupes interactifs de connecteurs de bloc qui se connectent pratiquement tous les mois pour partager des expériences, des outils et des idées afin de se connecter et de créer une communauté sur leur bloc.

Les participants recevront également des informations et une formation sur la façon d’améliorer la sécurité dans leur quartier de la part des membres de l’équipe de sécurité communautaire de la ville.

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Ville de Kelowna.

