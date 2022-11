Aidez à moderniser la Small Business Administration – Shaw Local

Je possède une petite entreprise dans l’Illinois et cette semaine, j’ai rejoint des milliers d’autres propriétaires de petites entreprises de partout aux États-Unis dans une lettre ouverte appelant le Congrès à lancer un effort bipartisan pour moderniser la Small Business Administration afin de refléter l’économie concurrentielle d’aujourd’hui.

La SBA a été autorisée pour la dernière fois par le Congrès il y a 22 ans, avant que les opérations des petites entreprises ne soient révolutionnées par Internet, les smartphones et la prolifération de la vente au détail en ligne. Aujourd’hui, l’environnement concurrentiel pour les propriétaires de petites entreprises est infiniment plus difficile, et chaque propriétaire de petite entreprise doit rivaliser sur la scène mondiale. Nous avons besoin d’un SBA qui reflète ces changements et aide les propriétaires de petites entreprises à survivre et à prospérer en nous dotant des outils nécessaires pour réussir maintenant et à l’avenir. La SBA devrait moderniser les programmes de développement entrepreneurial, mettre à jour les technologies obsolètes pour élargir les offres en ligne et fournir une communication plus efficace avec les propriétaires de petites entreprises.

L’avantage potentiel de la réautorisation de la SBA est important. La SBA serait bénéfique pour les communautés du Wisconsin, de l’Illinois et d’autres États du pays alors que nous naviguons dans une économie volatile, incertaine et axée sur la technologie.

Veuillez montrer votre soutien aux petites entreprises en cette saison des fêtes en vous joignant à moi et à la communauté Goldman Sachs 10 000 Small Businesses Voices pour appeler nos membres du Congrès à moderniser la SBA.

Andréa Colline

Groupe de gestion Hill