Aides auditives en vente libre : recherchez, puis achetez

21 octobre 2022 – Lundi dernier a été le lancement tant attendu des aides auditives en vente libre, le jour où elles pourraient être vendues dans les magasins, les pharmacies et en ligne après que la FDA a approuvé ces options moins chères qui ne nécessitent aucun apport du professionnel de la santé.

Quoi de plus simple ? Procurez-vous simplement l’aide auditive dont vous avez besoin lors de votre prochaine course Walmart.

Plusieurs appareils sont maintenant disponibles, mais la fête ne bat pas encore son plein, semble-t-il. Une vérification ponctuelle rapide mercredi et jeudi dans un Best Buy, CVS, Walmart et Walgreens à environ 10 miles du centre-ville de Los Angeles n’a trouvé aucun appareil auditif OTC sur les étagères, le personnel du magasin suggérant une visite sur leurs sites Web ou pour en vérifier d’autres, plus grands magasins. De nombreux prix, indiqués en ligne, sont plus élevés que les estimations antérieures de 300 $ à 500 $. Et la lecture et la compréhension des informations sur le produit peuvent nécessiter une certaine formation.

Même ainsi, les professionnels de la perte auditive – et probablement d’innombrables conjoints et amis fatigués d’entendre “Hein?” – applaudissent le déménagement, notant que cette aide auditive plus abordable est cruellement nécessaire pour beaucoup. Environ 37,5 millions d’adultes américains signalent des problèmes d’audition, mais seulement environ un cinquième des personnes qui pourraient bénéficier d’une aide auditive en utilisent une, selon la FDA. Les dépenses sont une raison importante, bien que la stigmatisation d’avoir besoin d’un appareil auditif puisse également jouer un rôle. Et les fabricants d’appareils disent que d’ici la fin du mois, plus de modèles seront en magasin.