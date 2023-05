Aides auditives en vente libre : guide du débutant pour les acheter et les utiliser

Vous n’avez plus besoin d’attendre un examen auditif ou une ordonnance pour obtenir des appareils auditifs. Vous avez maintenant la possibilité d’en acheter un en vente libre pour traiter une perte auditive légère ou modérée. Cela signifie que les aides auditives sont plus accessibles au public, ainsi que Moins cher en général. Mais il y a beaucoup à considérer avant de vous lancer dans l’achat.

Voici ce qui est disponible et où vous pouvez acheter votre propre aide auditive en vente libre.

Quel type d’aide auditive dois-je choisir ?

Vous avez le choix entre trois modèles d’aides auditives : contour d’oreille, intra-auriculaire et intra-auriculaire.

Derrière l’oreille

Halfdark/fStop/Getty Images

Le plus grand des trois appareils passe derrière votre oreille comme le bout des lunettes. C’est le mieux pour les personnes ayant une perte auditive importante ou qui ont besoin d’un appareil robuste, difficile à perdre et facile à nettoyer. Cependant, ils peuvent gêner les lunettes ou les masques.

Dans l’oreille

José Luis Pelaez Inc/DigitalVision/Getty Images

L’aide auditive la plus discrète va dans votre oreille avec le contrôle du volume et la batterie à portée de main sur le devant. Bien que cette conception soit plus petite, elle n’est pas recommandée si vous avez des antécédents d’excès de cérumen. De plus, certains porteurs remarquent que leur propre voix résonne lorsqu’ils portent des aides intra-auriculaires.

Dans le canal

Johnrob/Getty Images

La conception presque invisible place l’aide auditive directement dans le canal. Seule la ficelle de traction, utilisée pour retirer l’appareil, peut être vue émergeant de l’oreille interne. En raison de son placement, cette conception est facile à garder au sec de la pluie et de la neige, mais de la même manière que la conception intra-auriculaire, elle n’est pas recommandée aux personnes ayant un excès de cérumen.

Appareils d’amplification du son vs appareils auditifs

Dr Lindsay Creed est directeur adjoint des cabinets d’audiologie et membre du Association américaine de la parole, de la langue et de l’ouïe. « Les produits d’amplification sonore personnels sont des appareils non réglementés qui sont destinés à fournir une amélioration de l’audition situationnelle », dit-elle. « Ce ne sont pas des dispositifs médicaux et ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes malentendantes. » Ces appareils sont moins sophistiqués que la plupart des aides auditives auto-ajustables en vente libre que nous voyons maintenant arriver sur le marché.

Les aides auditives, quant à elles, sont des dispositifs médicaux réglementés par la Food and Drug Administration et conçus pour amplifier le son pour le porteur. Ces appareils sont recommandés pour les personnes ayant une perte auditive liée à l’âge ou auto-évaluée.

Comment acheter des aides auditives OTC

L’achat d’aides auditives en vente libre est devenu très simple. Si vous souhaitez vous procurer des appareils auditifs dans votre pharmacie locale, suivez ces étapes :

1. Facultatif: Faites un test auditif effectué par un professionnel.

2. Commandez des aides auditives en ligne ou en magasin.

3. Essayez-les sur vous-même à la maison.

4. Déterminez soigneusement votre débit maximal (l’aide d’un médecin est recommandée).

Où acheter une aide auditive OTC

Meilleur achat

Les aides auditives en vente libre seront bientôt disponibles dans votre pharmacie locale, votre épicerie, certaines chaînes de magasins et en ligne. Ceux-ci inclus:

Amazone

Meilleur achat

SVC

le club de Sam

Cible

Walgreens

Walmart

Vérifiez vos magasins locaux. Certaines marques ne sont pas encore disponibles à l’échelle nationale.

Fourchette de prix

Meilleur achat dit que les marques qu’il propose coûtent entre 200 $ et 3 000 $.

Walmart propose des marques coûtant de 199 $ à 999 $ par appareil.

SVC

De nombreuses marques d’aides auditives OTC disponibles

Les appareils suivants seront disponibles en magasin et en ligne :

L’assurance couvre-t-elle les aides auditives en vente libre ?

La couverture d’assurance pour les aides auditives en vente libre sera individuelle et spécifique au régime. Si le régime d’assurance d’un particulier prévoit des prestations pour appareils auditifs, il déterminera s’il peut ou non s’appliquer aux appareils auditifs en vente libre. « Le paiement se fera au cas par cas », explique Creed, « et certaines entreprises peuvent exiger une ordonnance d’un fournisseur même si elles sont en vente libre. »

Les personnes qui n’ont pas de couverture d’aide auditive par le biais de leur assurance peuvent être en mesure d’utiliser les fonds de la FSA.

Les aides auditives en vente libre vous conviennent-elles ?

Si vous avez 18 ans ou plus et que vous percevez une perte auditive légère à modérée, les aides auditives en vente libre pourraient vous convenir.

Bien que les aides auditives en vente libre ne nécessitent pas d’évaluation médicale, Creed déclare : « Je mets en garde les consommateurs de ne pas acheter sans d’abord consulter un professionnel. La meilleure pratique ou le meilleur soin reste de consulter un audiologiste pour connaître vos niveaux d’audition. Ils vous aideront à prendre la meilleure décision. »

Comment savoir si une aide auditive OTC s’adapte correctement

parmuratdeniz/E+/Getty Images

Vos aides auditives doivent s’adapter à la longueur et à la profondeur de votre conduit auditif. L’appareil doit tenir confortablement sur ou dans vos oreilles. Si vous vous penchez ou ouvrez et fermez votre mâchoire, l’appareil ne doit pas tomber. Il doit être bien ajusté mais pas trop serré pour ne pas être inconfortable. Le câblage des dispositifs contour d’oreille doit reposer à plat contre votre peau. Enfin, si vous entendez un sifflement, il se peut qu’il ne soit pas assez loin. Si cela continue, vous avez peut-être une aide auditive de mauvaise taille.

Cependant, il est préférable de consulter un audiologiste pour savoir si votre aide auditive s’adapte vraiment correctement.

Caractéristiques à surveiller

Lorsque vous décidez quel appareil vous convient le mieux, faites attention aux caractéristiques spéciales.

Vie de la batterie

Vous voulez des aides auditives qui durent assez longtemps pour passer toute la journée. Certaines marques ont des batteries qui peuvent durer jusqu’à 16 heures, tandis que d’autres peuvent aller jusqu’à 70 heures.

Connectivité Bluetooth

Semblables aux Apple AirPods, certaines des meilleures aides auditives peuvent se connecter à votre téléphone. De cette façon, vous pouvez écouter de la musique ou regarder la télévision en déplacement. De plus, recherchez les marques qui viennent avec leur propre application. Vous pourrez alors contrôler votre appareil via votre téléphone.

Filtres à cérumen

Un excès de cérumen peut endommager votre appareil. Trouvez-en un qui a des filtres, surtout si vous avez trop de cérumen.

Confort

Que l’appareil soit conçu pour être placé au-dessus ou à l’intérieur de l’oreille, ou qu’il soit conçu pour s’adapter directement dans le conduit auditif, vous voulez vous assurer qu’il sera confortable. Recherchez des aides auditives qui utilisent des « embouts » souples (la partie qui va dans votre oreille) ou d’autres personnalisations, telles que des fils réglables, pour s’adapter confortablement à vos oreilles.

Par exemple, Aides auditives OTC auto-ajustables C10 de Sony sont fabriqués avec des embouts doux et sont disponibles en quatre tailles pour les oreilles petites à grandes.

Politique de retour

Vous voudrez essayer vos aides auditives à la maison ; s’ils ne correspondent pas, vous devrez les retourner. La politique de retour de chaque marque doit être disponible sur l’emballage. Une politique de retour de 30 jours ou plus est préférable.

Y a-t-il des risques avec les aides auditives OTC ?

Oui, comme pour tout dispositif médical, il y a des risques. Si vous n’avez pas de test auditif effectué par un médecin avant d’acheter OTC, vous n’êtes peut-être pas préparé à les utiliser correctement. La sortie maximale des appareils peut entraîner une perte auditive si vous n’avez pas besoin d’un niveau élevé (un médecin peut vous indiquer votre niveau de sortie maximal via un test).

De plus, les aides auditives en vente libre peuvent présenter un risque pour les mineurs. Creed ajoute: « Je crains que les enfants ne les obtiennent. La FDA n’exige pas de pièce d’identité pour acheter. » Elle dit que ces appareils ne seront pas enfermés dans les magasins et les pharmacies, donc théoriquement, n’importe qui peut mettre la main dessus. La sortie maximale de ces appareils peut entraîner une perte auditive chez les mineurs.

Les aides auditives OTC ne conviennent pas à tout le monde. Vous devrez peut-être consulter un médecin ou obtenir une ordonnance.

Les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d’aides auditives sur ordonnance incluent :

Les aides auditives sont trop bruyantes ou trop silencieuses

Vous avez un enfant qui a besoin d’appareils auditifs

C’est la première fois que vous utilisez une aide auditive

Consultez un médecin si vous avez des antécédents ou une expérience l’un des éléments suivants:

Accumulation excessive de cérumen

Vertige avec perte auditive

Perte auditive ou bourdonnement dans une seule oreille

Liquide, pus ou sang sortant de votre oreille

Douleur ou inconfort dans une ou les deux oreilles

Dernières pensées

Sony

Dans l’ensemble, la disponibilité des aides auditives en vente libre est une excellente nouvelle pour le consommateur de tous les jours. Les personnes atteintes d’une perte auditive légère à modérée n’ont plus besoin de prendre rendez-vous chez le médecin pour obtenir des appareils auditifs.

« J’applaudis le partenariat entre Sony et les audiologistes. Sony a été si intelligent », déclare Creed. Sony a créé l’une des premières aides auditives en vente libre, suivie par d’autres sociétés technologiques. Cela a ouvert la voie à un marché plus vaste.

« Bien que je sois trop positif à propos de [over-the-counter hearing aids], je préviens les consommateurs que même s’ils sont disponibles sans ordonnance, il est toujours préférable de consulter un audiologiste afin de connaître votre niveau d’audition. Ils prendront la meilleure décision pour vous », déclare Creed. À partir de là, un professionnel de la santé peut suggérer des aides auditives sur ordonnance ou même en vente libre.

« Les aides auditives OTC contribueront au coût et à l’accessibilité. Cependant, elles resteront très chères. » Creed espère que le coût finira par baisser, rendant les aides auditives en vente libre encore plus accessibles au public.