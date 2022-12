Aider une famille à continuer, après que les capacités d’un enfant « viennent de s’éteindre »

Mme Bido a raconté le moment écrasant où on lui a dit que la maladie saperait la capacité de son fils à parler et à marcher, à voir et à entendre – et que Jhordens ne vivrait probablement qu’un mois de plus.

“Je n’ai jamais accepté cela”, a-t-elle déclaré. “Le pronostic de la vie est quelque chose que seul Dieu connaît.”

Pourtant, Mme Bido savait qu’elle et Jhordens avaient besoin d’un miracle. Son meilleur espoir résidait dans un traitement d’urgence aux États-Unis, mais sa famille n’avait pas les moyens de se payer un visa humanitaire pour faire le voyage. Ils ont cherché une aide financière auprès d’amis et de leur famille élargie avant de jeter un filet plus large, de coller des dépliants dans toute la ville, de frapper aux portes, même de s’asseoir pour des interviews à la radio, le tout à la recherche de dons.

En septembre 2020, la famille Bido a obtenu pour Jhordens une libération conditionnelle humanitaire, une période d’admission temporaire urgente accordée par l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis. Lui et Mme Bido se sont rendus à l’hôpital pour enfants Maria Fareri à Valhalla, dans l’État de New York, où les médecins lui ont administré une série de médicaments et lui ont inséré chirurgicalement un type de tube d’alimentation utilisé pour administrer des médicaments et des liquides.

La famille s’est depuis installée dans une nouvelle réalité. Mme Bido loue une chambre dans un immeuble à Yonkers. En avril, la sœur de Jhordens, Frannelys Bido, 21 ans, est venue aux États-Unis avec un visa médical d’urgence pour aider à prendre soin de son frère.

Jhordens, qui ne peut plus parler, ne peut émettre que quelques sons. Il communique en levant la main droite pour dire oui ; ne pas lever la main signifie non. Bien qu’il soit toujours capable de goûter et d’avaler de la nourriture avec sa bouche, tout ce qu’il mange doit être liquéfié. Il n’a aucune restriction alimentaire – Mme Bido a déclaré qu’il préférait le riz et les haricots et d’autres aliments aux fortes saveurs dominicaines – bien que, comme beaucoup d’enfants de son âge, il puisse être difficile.