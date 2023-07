Aider! Un ancien collègue m’a demandé une recommandation que je ne veux pas donner

Cher travail,

Récemment, j’ai reçu un message sur Slack d’un autre responsable de mon entreprise me demandant mon avis : un de mes anciens collègues postule pour un emploi chez eux et ils voulaient savoir s’ils conviendraient. Cela fait quelques années que je n’ai pas travaillé avec la personne en question, mais quand j’ai travaillé avec eux… ce n’était pas génial. Je pense qu’ils sont sympas, mais je ne choisirais pas nécessairement de retravailler avec eux.

Comment dire ça avec tact ? Et si la personne en question demande une recommandation pour le poste, quelle est la meilleure façon de gérer cela ?

C’est un non pour moi

Cher IANFM,

Nous sommes nombreux à être pris dans cette situation. Il pourrait être parce que un ancien collègue demande une référence, ou un ancien stagiaire vous propose comme référence à votre insu, ou une autre personne de votre propre entreprise demande la vérité sans fard sur quelqu’un que vous connaissez qui postule pour un emploi.

Mon conseil est à trois volets, mais très simple.

Être honnête Etre gentil Si vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre, taisez-vous.

Commençons par la première situation que vous avez exposée.

Si quelqu’un au sein de votre entreprise vous demande votre avis, donnez-le. Reconnaissez que vous n’avez pas travaillé avec votre ancien collègue depuis quelques années et que les choses ont peut-être changé au cours de cette période, puis expliquez pourquoi vous ne le recommanderiez pas pour le poste. Assurez-vous cependant que ce que vous évoquez est pertinent pour le travail pour lequel ils sont considérés.

S’il s’agit d’un rôle d’écriture rapide et que vous savez que dans le passé, ils ont eu des problèmes pour respecter les délais et faire un travail original, soulevez définitivement ces préoccupations.

Mais lorsque vos réservations ont à voir avec le fait qu’ils sautent de la gomme dans la cabine à côté de vous, par exemple, ou leurs plaintes constantes selon lesquelles leur long trajet les a rendus en retard pour les réunions du matin, mais le rôle est entièrement distant et ne les oblige pas à s’asseoir à côté d’un collègue huit heures par jour, laissez ces commentaires de côté.

Expliquez à votre collègue pourquoi le candidat pourrait ne pas être un bon match pour le travail, et n’élaborez au-delà que si cela est spécifiquement demandé.

Et évitez les bavardages ou les commérages. Il y a de fortes chances que vous ayez l’air pire que la personne dont vous parlez.

Vous n’aimez tout simplement pas la personne ou vous ne pensez pas que vous pouvez lui faire une recommandation ? Dites simplement : Cela fait quelques années que je travaille avec eux et je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner une évaluation précise de leur situation actuelle compétences. La plupart du temps, cela suffit à n’importe qui pour lire entre les lignes et voir que vous ne le recommandez pas comme candidat.

Si votre ancien collègue vous contacte directement dans l’espoir d’une référence qui pourrait augmenter ses chances de décrocher un emploi, vous allez vouloir vous pencher sur ces deuxième et troisième étapes. N’oubliez pas que vous n’êtes en aucun cas obligé de recommander quelqu’un simplement parce que vous avez travaillé avec lui dans le passé.

N’hésitez pas à refuser de la même manière que vous le feriez lorsque vous parlez à votre collègue actuel : « Cela fait un moment que nous n’avons pas travaillé ensemble, donc je ne pense pas pouvoir vous rendre justice pour une recommandation. » Si vous êtes en bons termes personnels, mais que vous ne pensez tout simplement pas qu’ils vous conviennent, vous pouvez leur proposer de répondre à toutes leurs questions sur l’entreprise ou vos expériences là-bas pour les aider d’une manière différente. Et n’oubliez pas : « Bonne chance dans votre recherche d’emploi. »

Work it Out est la colonne de conseils de Make It pour les énigmes liées à l’emploi. Vous avez une préoccupation ou une question urgente concernant votre carrière? Envoyez-moi un e-mail anonyme à [email protected]. Les soumissions peuvent être modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vérifier:

Aider! Les RH m’ont fantôme après « un million de séries » d’entretiens d’embauche

Aider! J’ai peur de dire à mon patron qu’il a ajouté des erreurs à mon travail