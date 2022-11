Aider! Mon patron a mis des erreurs dans mon travail

Cher travail,

Que faites-vous si votre patron ajoute (accidentellement) des erreurs dans votre travail après que vous l’ayez rendu et qu’il est censé le corriger ? Comment l’aborder sans rendre les choses gênantes ?

De même, comment abordez-vous les sujets difficiles avec votre patron en général ?

Peur d’être maladroit

Cher ATBA,

J’avoue que c’est une aiguille difficile à enfiler. La façon dont vous l’aborderez dépendra beaucoup de votre relation avec votre patron et de sa personnalité. Ma réponse suppose que votre patron est une personne raisonnable avec qui vous avez une relation de travail relativement bonne.

La bonne nouvelle, c’est que vous avez dit que c’était un accident. Nous faisons tous des erreurs, même ceux d’entre nous qui sont chargés de trouver les erreurs des autres. Votre patron n’essaie pas de vous saboter et c’est la première chose dont vous devez vous souvenir lorsque vous lui parlez.

C’est une chance de travailler ensemble vers un objectif commun : la précision dans votre travail vous profite à tous les deux et vous donne une belle apparence à tous les deux. L’inexactitude fait le contraire. Alors traitez cela comme si vous faisiez partie de la même équipe et non comme des adversaires.

Il y a plusieurs façons de gérer cela. Premièrement, je considérerais cela comme une opportunité de développement personnel.

Demandez à mieux comprendre le processus de votre patron en voyant les changements qu’il a apportés à votre travail avant qu’il ne passe à l’étape suivante, qu’il soit publié quelque part publiquement ou simplement envoyé à une autre personne ou équipe au sein de votre entreprise. De cela, vous obtenez deux avantages : la capacité d’apprendre des modifications qu’ils apportent pour améliorer votre propre processus (comment vous pouvez l’encadrer dans votre conversation) et la capacité de détecter tout faux pas.

Si vous voyez une erreur, la façon dont vous la traitez variera en fonction de ce qu’elle est. S’il s’agit d’une faute de frappe ou d’un mot mal orthographié, modifiez-le simplement. Si vous ne pouvez pas le changer vous-même, dites-leur : « J’ai remarqué une petite erreur, pouvons-nous le changer avant qu’il ne s’éteigne ? »

Le signaler sans blâmer pourrait suffire à leur faire comprendre qu’ils étaient ceux qui venaient de bricoler ce mot particulier et d’en assumer la responsabilité. Même s’ils ne le font pas, le flub est réparé.

Si votre patron a fait un changement inexact, c’est là que les choses pourraient sembler un peu plus gênantes. Dites : “J’ai remarqué que cela a changé par rapport au brouillon que je vous ai envoyé, et je veux m’assurer de comprendre pourquoi”, puis expliquez en quoi cela diffère de ce que vous pensez être exact. De cette façon, vous pouvez travailler ensemble pour déterminer s’ils ont simplement fait une erreur ou s’ils ont cru corriger quelque chose.

J’espère que vous serez sur la même longueur d’onde et, encore une fois, tout sera réparé avant que le travail ne soit confié à quelqu’un d’autre.

S’il s’agit d’une opération ponctuelle ou qui ne se produit que quelques fois, vous devriez être d’accord avec ce processus. Si vous voyez cela se produire à plusieurs reprises ou si votre patron n’est pas disposé à franchir une étape supplémentaire dans le processus, il pourrait être temps d’avoir une conversation plus sérieuse.

Et d’accord, oui, cela peut sembler gênant. Mais si vous avez un manager raisonnable, il comprendra que vous essayez seulement d’améliorer les choses pour vous deux.

Ne vous contentez pas d’aller vers eux avec le problème, cependant. Ayez des solutions en tête avant de soulever le problème. De cette façon, vous ne leur donnez pas seulement quelque chose à résoudre, vous montrez que vous réfléchissez déjà à la façon d’améliorer les choses pour vous deux et le travail que vous faites ensemble.

Ce trois étapes Cette approche fonctionne pour de nombreuses conversations difficiles que vous devrez peut-être avoir avec votre patron.

Considérez-le comme une opportunité de développement personnel Approchez-vous du problème avec un état d’esprit collaboratif, comme si vous étiez coéquipiers, pas adversaires Préparez à l’avance les solutions potentielles

Si vous vous sentez toujours mal à l’aise d’aller voir votre patron dans des situations difficiles, il est peut-être temps de trouver un allié. S’il y a un autre responsable de votre équipe avec qui vous vous sentez plus à l’aise, demandez-lui comment lui faire part de vos préoccupations.

En fin de compte, pouvoir aborder des sujets difficiles avec votre manager devrait être une victoire pour vous deux, car vous avez la possibilité de travailler ensemble pour créer une meilleure situation de travail. Si vous pouvez voir ces conversations à travers le prisme d’elles comme une opportunité de construire quelque chose de grand, avec le temps, elles devraient devenir moins gênantes.

