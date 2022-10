Aider! Mon employé m’a bloqué sur Instagram

Cher travail,

J’ai donc découvert que mon employé m’avait bloqué sur Instagram mais m’avait suivi sur LinkedIn. Je pense que je comprends, mais me faire sentir mieux à ce sujet?

Bloqué

*

Cher Bloqué,

Voici quelque chose qui me tient à cœur : à de très rares exceptions près, les patrons ne devraient pas suivre leurs employés sur les réseaux sociaux personnels. Si vous avez déjà entendu dire que les cadeaux dans un cadre professionnel ne devraient circuler que le long de l’échelle managériale, sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Facebook, cela va dans l’autre sens.

Si vous vous demandez quelles plateformes sont équitables, tenez-vous d’abord à celles utilisées spécifiquement pour des raisons professionnelles, comme LinkedIn et peut-être Twitter. Pour d’autres plates-formes, comme Snap et TikTok, il est probablement préférable de laisser vos employés non suivis à moins qu’ils ne le signalent.

Lorsque vous travaillez dans une industrie où la promotion de votre travail sur les réseaux sociaux est une condition préalable à l’emploi, la frontière entre personnel et professionnel devient assez floue. Une minute, vous publiez une histoire Instagram sur un projet sympa sur lequel votre équipe a travaillé ; le suivant, c’est une vidéo du concert où vous avez dansé jusque tard dans la nuit.

C’est très bien – jusqu’à ce que votre manager voie l’histoire du concert de dimanche soir lundi matin lorsqu’il remarque également que vous avez clairement les yeux troubles et que vous bougez plus lentement que d’habitude. Et maintenant, ils se demandent si votre vie sociale occupée affecte votre productivité d’une manière qu’ils n’auraient peut-être pas eue s’ils n’avaient jamais vu votre Instagram.

Peu importe à quel point vous êtes amical avec votre patron ou à quel point il est cool, il y a toujours la crainte que vous puissiez être mal jugé en fonction de quelque chose que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Est-ce juste? Non. Y a-t-il beaucoup de patrons branchés qui peuvent faire la distinction entre le personnel et le professionnel ? Oui. Mais pourquoi deviner ?

La récompense d’avoir une personne de plus à ajouter à votre nombre de followers est loin de compenser l’inconvénient professionnel potentiel. Le blocage peut sembler être une façon dure de s’assurer que les yeux de votre patron ne tombent pas sur vos messages, mais à moins de rendre votre compte entier privé, c’est le mieux que la plupart d’entre nous puissent faire.

Alors pourquoi cela ne s’applique-t-il pas à LinkedIn ? Même si c’est devenu étrangement personnel ces derniers temps, c’est toujours un réseau professionnel. Vous pouvez ajouter vos employés, vos patrons, votre meilleur ami et les personnes avec qui vous avez envoyé un e-mail il y a cinq ans – tout va bien.

Bien que votre employé vous ait peut-être bloqué sur Instagram, vous ajouter sur LinkedIn montre qu’il n’essaie pas de couper les ponts. Ils essaient simplement de tracer des limites saines.

Work it Out is Make It est une colonne de conseils relancée pour les énigmes liées à l’emploi. Vous avez une préoccupation ou une question urgente concernant votre carrière? Envoyez-moi un e-mail anonyme à askmakeit@cnbc.com. Les soumissions peuvent être modifiées pour plus de longueur et de clarté.

