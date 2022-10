Aider! Mon ami n’arrête pas de se plaindre du travail

Tant que le travail et les relations avec les autres feront partie de nos vies, se plaindre du travail – et se plaindre du fait que d’autres personnes se plaignent du travail – le sera aussi. Mais même si ce sont des données, cela peut devenir fatigant quand quelqu’un à qui vous tenez se plaint constamment.

Dans la plupart des situations, ce que vous essayez d’aider quelqu’un à décider, c’est s’il existe un moyen de résoudre ses problèmes – en travaillant avec son patron et ses collègues dans cette circonstance – ou si la meilleure solution est simplement qu’il sorte. Cela pourrait signifier partir pendant un certain temps (“Vous avez l’air épuisé ! Pouvez-vous prendre la prise de force ?”) ou pour de vrai (“Peut-être qu’il est temps de mettre à jour votre LinkedIn”).

Lorsque vous rencontrez de nombreux problèmes au travail, il est parfois plus facile de les aborder de manière ponctuelle : mon collègue ne m’envoie pas le document dont j’ai besoin, mon patron ne cesse de modifier les objectifs que nous sommes censés atteindre frapper, je ne peux pas croire combien de réunions j’ai par semaine, etc.

Je suppose que si vous posez cette question, c’est parce que vous voulez être un bon ami et soutenir quelqu’un que vous aimez. Mais en fin de compte, beaucoup d’entre nous atteignent également un point où nous venons. ne peut pas. prendre. n’importe quel. Suite. se plaindre.

N’ayez pas peur de vous fixer des limites. Un bon ami comprendra que ne pas vouloir écouter chaque détail de chaque problème ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de son bien-être.

Ce à quoi cela peut ressembler dans la pratique sera différent selon la situation et la relation.

Peut-être qu’il s’agit d’établir un pacte mutuel selon lequel vous disposez chacun de 10 minutes pour exprimer vos griefs, ou de réserver un moment précis chaque semaine pour parler de ce qui se passe. Peut-être que cela signifie les aider à trouver une autre méthode de soulagement du stress, surtout si votre ami aime principalement son concert et se défoule.

Les aider à trouver un moyen de canaliser leur frustration dans une activité en solo ou en groupe pourrait signifier que vous finirez par recevoir des plaintes plus sporadiquement, ou seulement celles avec lesquelles votre ami a vraiment du mal.

Personnellement, j’ai été connu pour faire disparaître une mauvaise journée de travail. Souvent, j’ai juste besoin d’un exutoire pour mon stress, et prendre une heure ou deux pour mesurer et mélanger les ingrédients me donne le temps de réfléchir et de casser certaines choses (principalement des œufs).

À la fin, j’ai un sentiment d’accomplissement, plus quelque chose de délicieux à manger.

Si je ressens encore le besoin d’en parler après, je sais qu’à ce moment-là, c’est assez important pour moi d’impliquer une autre personne. Et j’ai eu un peu de temps pour faire le tri dans ce que je ressens vraiment.

Cela dit, il n’y a aucune garantie que quelqu’un dans votre vie commencera à canaliser de manière plus productive ses plaintes au travail, ou qu’il trouvera soudainement un moyen de les résoudre. Quand tout le reste échoue, soyez gentil, soyez patient et espérez que lorsque vous aurez quelque chose à dire, vous aurez un auditeur avide.

Work it Out is Make It est une colonne de conseils relancée pour les énigmes liées à l'emploi.

