Aider les proches atteints de déclin cognitif à abandonner les clés de la voiture

Parmi les personnes ayant participé à l’étude, 61,4 % étaient des conducteurs actuels et environ un tiers de leurs soignants s’inquiétaient de la sécurité de leur conduite.

Commencez la conversation tôt

Monica Moreno, directrice principale des soins et du soutien à l’Alzheimer’s Association, a déclaré qu’il était important de reconnaître que chaque personne traverse la maladie d’Alzheimer d’une manière différente.

« On ne dirait jamais ça tout le monde vivre avec n’importe quel type de déficience cognitive devrait automatiquement arrêter de conduire », a-t-elle déclaré. « C’est une expérience très individuelle et une décision que la famille doit prendre avec la personne vivant avec la maladie, et c’est unique et spécial à chaque situation. »

L’auteur principal de l’étude, Lewis Morgenstern, MD, professeur de neurologie, d’épidémiologie, de médecine d’urgence et de neurochirurgie à l’Université du Michigan, a convenu, notant que certaines personnes atteintes de troubles cognitifs légers précoces « sont probablement en sécurité pour continuer à conduire, et la conduite maintient leur indépendance et son rôle dans la communauté.

Mais les familles doivent rester attentives aux inquiétudes car « il est inévitable que, à mesure que la maladie d’Alzheimer progresse – et c’est une maladie évolutive – la personne ne pourra éventuellement plus conduire en toute sécurité », a déclaré Moreno.