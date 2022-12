Aider les autres signifie des sacrifices et se salir les mains – Shaw Local

Quand je lis le conte de Noël, je me demande toujours : Comment se fait-il que Marie soit venue accoucher dans une grange ?

Les Evangiles disent simplement : « Il n’y avait pas de place dans l’auberge.

Mais est-ce que la vraie raison était qu’il n’y avait pas assez de place dans le cœur des gens ?

Depuis que je suis un garçon qui participe aux spectacles de Noël de l’église, je me demande pourquoi quelqu’un ne vient pas de dire : « Hé, Marie et Joseph, restez simplement chez nous ?

Après tout, quel genre de personne refuserait d’aider une femme en travail ?

J’ai trouvé la réponse à cette question lorsque j’étais un jeune homme travaillant dans l’Iowa.

Scott Reder

Je venais de prendre un emploi dans un journal et le personnel était ravi de déménager bientôt dans un nouveau bâtiment. Par une froide nuit de décembre, une femme désespérée a appelé la salle de presse. Elle était en travail, et à cette époque avant les téléphones portables, elle ne pouvait pas joindre son mari qui travaillait dans la construction de l’immeuble dans lequel nous emménagions.

Il était minuit passé et elle voulait savoir si nous pouvions le joindre. J’ai dit à mon patron que j’étais rattrapé par mon travail et que je pouvais conduire les trois blocs jusqu’au chantier de construction pour le chercher.

Le rédacteur en chef de Night City m’a lancé un regard de mépris total. Il m’a ordonné de lui dire que nous ne pouvions pas l’aider. Elle était seule.

À ce stade de ma carrière, j’avais travaillé dans ce journal pendant six semaines. A peine avais-je pris le poste que j’avais peur de le perdre.

J’ai dû lui lancer un regard consterné car il a répondu en criant : « Ce n’est pas notre problème !

Mes amis du millénaire aiment parler de « mots déclencheurs » qui ressuscitent des traumatismes passés. Je vais être honnête, j’ai longtemps pensé que c’était un non-sens New Age. Mais chaque fois que j’entends les mots « Ce n’est pas notre problème », je suis indigné.

J’aurais aimé avoir le courage moral de tenir tête à cet éditeur. Mais à ma honte, je ne l’ai pas fait.

Je savais quelle était la bonne chose à faire. J’aurais dû aider. J’aurais dû défier mon patron et sortir de la salle de presse et dire à ce mari que sa femme avait besoin de lui.

Au lieu de cela, j’ai pris le téléphone et j’ai dit à la femme que je ne pouvais tout simplement pas l’aider.

Trente-trois ans se sont écoulés depuis que j’ai fait cette déclaration. J’ai encore honte.

Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau jusqu’à ce que je sache que j’avais trahi non seulement mes propres valeurs, mais celles dans lesquelles j’avais été élevé. J’ai grandi dans une maison où je n’ai jamais entendu la phrase “Ce n’est pas notre problème”.

La partie la plus offensante de cette déclaration est “notre”. Il identifie une personne à un groupe, un clan, une race, un employeur – qui se distingue des autres. L’inférence dans la déclaration est que si la personne faisait partie de “notre” groupe, elle mériterait de l’aide. Mais sinon, “ce n’est pas ‘notre’ problème.”

L’histoire biblique du Bon Samaritain ne consiste pas seulement à aider les autres, il s’agit de franchir les frontières raciales, culturelles et économiques pour aider ceux qui appartiennent à des groupes autres que le nôtre.

Aujourd’hui, je transporte deux gallons d’essence, un cric et une foule d’outils à l’arrière de ma camionnette pour aider les automobilistes bloqués.

Parfois, je peux aider à changer un pneu ou donner à quelqu’un assez d’essence pour se rendre à une station-service. Une fois, je me suis juste assis avec un jeune homme alors que sa voiture était en flammes le long de l’Interstate 55. Je ne pouvais pas beaucoup l’aider, mais au moins il savait que quelqu’un s’en souciait.

Quand je repense 33 ans à cette femme que je n’ai pas aidée, je suis hanté par mon inaction. Un péché d’omission est aussi grave qu’un péché de commission.

Très tôt, mes parents ont appris à mes frères et sœurs et à moi que nous étions les gardiens de notre frère et de notre sœur.

Je me souviens quand j’étais adolescent, mon père conduisait dans un quartier difficile de ma ville natale de Galesburg. Il a vu une femme âgée allongée sur un trottoir. Les voitures bourdonnaient près de sa forme couchée. Il s’est arrêté et a constaté qu’elle était tombée et s’était cassé la hanche.

Il a pris cinq paires de combinaisons propres de son camion et a créé des oreillers pour qu’elle soit confortable et a demandé à quelqu’un d’appeler une ambulance. Il est resté avec elle jusqu’à ce que les ambulanciers l’emmènent – ​​ainsi que la combinaison – au loin.

Aider les autres signifie faire des sacrifices et se salir les mains.

Il serait facile pour moi de simplement hausser les épaules et de dire : « Je ne faisais que suivre les ordres. C’est la banalité du mal. Les sbires d’Hitler l’ont plaidé à Nuremberg. Les soldats du roi Hérode auraient pu faire une telle affirmation en tuant les bébés mâles de Bethléem.

Le révérend Dr. Martin Luther King Jr. a dit un jour : « Ce n’est jamais le mauvais moment pour faire la bonne chose. Il avait raison, bien sur. Et il a certainement payé le prix pour avoir fait ce qu’il fallait.

Bien que nous puissions être en désaccord sur la meilleure façon d’aider quelqu’un, nous ne devons jamais nous leurrer que nous n’avons pas une telle obligation.

Parfois, nous devons dire « non » aux autorités et en payer le prix. J’aurais dû le faire il y a des décennies, mais je ne l’ai pas fait.

Comment les choses se sont-elles terminées pour cette femme en travail ? Je n’ai aucune idée. C’est ce qui arrive quand on détourne le regard. Vous ne voyez pas comment l’histoire se termine. Quant à l’éditeur qui a dit « Ce n’est pas notre problème », il a quitté le journalisme en un an.

Alors pourquoi est-ce que j’en parle aujourd’hui ? Ceux qui n’apprennent pas de leur passé sont condamnés à le répéter. Je ne veux pas que mes enfants grandissent pour m’entendre dire : « Ce n’est pas « notre » problème.

