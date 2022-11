Aider les autres à comprendre votre diagnostic de cancer du sein HER2-positif

Gardez les lignes de communication ouvertes avec votre partenaire dès le début. Découvrez comment vous communiquez le plus confortablement. Peut-être que c’est sur le canapé après le dîner ou au lit le matin. Effectuez un enregistrement régulier lorsque vous vous sentez le plus à l’aise. Partagez vos sentiments. Admettez-vous que c’est dur, mais vous êtes dans le même bateau.

Si votre enfant est plus âgé, asseyez-vous et partagez. Ce n’est pas grave si vous vous sentez émotif. Soyez clair qu’ils peuvent vous demander n’importe quoi et vous essaierez de répondre honnêtement.

Parler aux collègues et aux connaissances

Si vous choisissez d’en parler à vos collègues de travail, parlez-en à votre responsable et au service des ressources humaines avant le traitement afin qu’ils comprennent vos besoins. Partagez vos choix. Voulez-vous suivre un traitement ou prendre un congé? Vous souhaitez annoncer votre diagnostic à tout le monde ou à quelques privilégiés ?

Avec des collègues et d’autres connaissances, choisissez vos limites. Ensuite, communiquez ces limites et respectez-les. Il n’y a rien de mal à dire : « J’aimerais votre soutien et je vous ferai savoir ce dont j’ai besoin » ou « J’ai besoin de temps pour traiter cela et je préfère que vous n’envoyiez pas de SMS, d’appels ou d’e-mails pour le moment. »