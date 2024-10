Aider les Américains à préserver la santé de leur cerveau grâce à une meilleure santé intestinale

Lorsque le père du Dr Partha Nandi, Uma Nandi, un brillant scientifique, a subi un accident vasculaire cérébral, le gastro-entérologue et hépatologue certifié a été très surpris. La santé de son père ne semblait pas aller mal le soir de l’accident vasculaire cérébral, alors qu’il discutait vivement de politique avec sa famille. Il était auparavant en bonne santé, à l’exception d’antécédents d’ulcères gastriques.

Même si Uma Nandi a pu rentrer chez lui cinq jours après son accident vasculaire cérébral et y vivre dix ans de plus, sa vie a changé du jour au lendemain. Il a dû utiliser un fauteuil roulant et se concentrer sur de petits objectifs comme apprendre à porter une cuillère à sa bouche et à s’asseoir tout seul pour pouvoir regarder la télévision.

Lorsque ses recherches ont mis en lumière le rôle de la santé intestinale dans les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson … [+] maladie, le Dr Partha Nandi s’est donné pour mission d’éduquer le public sur les habitudes qui favorisent la santé du cerveau. Autorisation de Partha Nandi

Encouragé par les expériences de son père, le Dr Nandi, professeur adjoint de clinique à la Michigan State University, s’est lancé dans la recherche des causes des accidents vasculaires cérébraux. Comme il l’a appris, son père présentait certains facteurs de risque. Après avoir pris sa retraite de sa carrière de chimiste des polymères, son père avait perdu certains protecteurs vitaux contre les accidents vasculaires cérébraux : le sentiment d’utilité et de communauté qu’il avait eu au cours de sa carrière, où il était connu pour avoir inventé les bandes réfléchissantes sur le côté. de la route qui gardent les voitures dans leur voie et qui aiment socialiser avec leurs collègues. « Pour lui, la retraite n’était pas un soulagement mais un facteur de stress », comme l’écrira plus tard le Dr Nandi.

Le Dr Nandi a également découvert des recherches sur le lien entre la santé intestinale et la santé cérébrale. Au fil du temps, on a découvert qu’il existait un lien entre le microbiome intestinal (les bactéries qui peuplent le système intestinal) et les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. La recherche montre désormais que ces trois éléments sont liés aux bactéries intestinales, dit-il. «Le cerveau et l’intestin se parlent constamment», explique le Dr Nandi. « C’est presque comme deux adolescents qui viennent d’aller à un concert de Taylor Swift. »

Le point culminant des recherches du Dr Nandi est son livre récemment publié : Guérissez votre intestin, sauvez votre cerveau : les cinq piliers pour améliorer votre intestin et optimiser votre santé cognitive (Presse de la clinique Mayo). Le livre explique comment prendre des mesures préventives pour éviter les problèmes intestinaux qui peuvent nuire à la santé cérébrale et commencer à inverser les problèmes de santé intestinale existants. « Si vous améliorez votre santé intestinale ne serait-ce que de 5 à 10 %, vous pouvez faire des progrès significatifs vers une meilleure santé cérébrale », dit-il.

En cours de route, le Dr Nandi est devenu un véritable défenseur de la santé, bâtissant une marque autour de l’idée de s’approprier sa propre santé et de prendre des mesures pour la protéger. Même s’il traitait des patients chez Pinnacle GI Partners, où il est président et médecin-chef, il souhaitait faire passer le message au-delà de cela. Le Dr Nandi a lancé le site sur la santé et le style de vie Demandez à DrNandi.com et a commencé à animer The Dr. Nandi Show, une émission télévisée primée aux Emmy Awards qui a diffusé plus de 200 épisodes. Basé dans la banlieue de Détroit, il est également rédacteur en chef de la santé de WXYZ ABC Detroit.

Le Dr Nandi enseigne cinq piliers simples de la santé qui, selon ses recherches médicales, favorisent la santé cérébrale : une vie déterminée ; adopter une alimentation saine ; mouvement avec un but, une communauté et une spiritualité. « Qu’il s’agisse de pleine conscience, de yoga, de prière ou de promenade dans un jardin, il est important de trouver sa place dans le monde », dit-il.

La plupart des étapes préconisées par le Dr Nandi, père de quatre enfants, sont rapides, simples et peu coûteuses – comme apprendre à cuisiner avec des ingrédients anti-inflammatoires comme le curcuma – ce qui a aidé ses idées à gagner un large public. Il pense qu’ils conviennent très bien aux entrepreneurs et aux personnes ayant des carrières bien remplies.

« Les entrepreneurs recherchent toujours des « astuces », et une bonne santé intestinale est l’astuce ultime », dit-il. « Il ne s’agit pas de mesures extrêmes comme les bains de glace ; il s’agit d’habitudes cohérentes et saines qui entraînent des avantages incroyables. Tout commence dans l’intestin : si vous n’en prenez pas soin, vous ne pouvez pas atteindre une santé physique, mentale ou spirituelle optimale.

Le Dr Nandi a bâti son programme sur l’idée de s’approprier personnellement notre propre santé. Il a introduit le concept de devenir notre propre « héros de la santé », ou défenseur de la santé, dans son premier livre, 5 étapes pour devenir votre propre héros de la santé (publié par Simon & Schuster). Il espère désormais faire passer ce message un peu plus loin en se concentrant plus spécifiquement sur la santé intestinale et ses liens avec le cerveau.

« Une bonne santé, en particulier la santé mentale, est fondamentale à tout », explique le Dr Nandi. « En fin de compte, sans une bonne santé ou une bonne fonction cérébrale, rien d’autre n’a d’importance. »