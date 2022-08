Aider le changement climatique? – Section locale de Shaw

Je crois que les citoyens américains ont l’air le plus propre sur Terre, en fait, Cheyenne, Wyoming, partage le classement n ° 1 des villes avec la qualité de l’air la plus propre toute l’année avec Farmington, Nouveau-Mexique.

Quels sont les avantages de l’air pur ? Avantages potentiels : amélioration de la visibilité, protection des matériaux ou de la végétation, prévention des maladies pulmonaires chroniques, réduction des gaz à effet de serre et réduction des effets sur l’écosystème. Oui, la réduction des émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon et d’autres sources améliorerait la santé humaine et éviterait les pertes économiques.

L’élimination de toutes les centrales au charbon américaines sauvera-t-elle la planète ? Non, Internet montre le nombre de centrales électriques au charbon opérationnelles dans le monde en janvier 2022, par pays, la Chine en ayant 1 110, l’Inde 285 et les États-Unis 240. Mais, à l’échelle mondiale, le nombre de centrales électriques au charbon augmente à mesure que de nouvelles constructions plus qui compense la fermeture d’anciennes usines. La construction de nouvelles centrales au charbon se déroule en grande majorité en Asie, la Chine représentant 52% des 176 gigawatts de capacité de charbon en construction dans 20 pays l’année dernière.

Les États-Unis ne sauveront pas l’usine en fermant les centrales au charbon plus rapidement que la Chine et l’Inde ne construisent de nouvelles centrales au charbon. Ainsi, si les États-Unis ont l’air le plus pur avec moins de pollution par les gaz à effet de serre, pourquoi le président Biden dépense-t-il plus d’argent pour le changement climatique à une époque d’inflation de 9,1 % et en récession après deux trimestres consécutifs de croissance économique négative ?

Robert Méale

Lac de cristal