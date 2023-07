Aider! Je suis tellement fatigué de faire le travail chargé de mon équipe

Cher travail,

Je suis fatigué de faire le travail chargé de mon équipe. Il y a quelque temps, j’ai assumé des tâches régulières comme des notes de réunion et un rapport quotidien après le départ du membre le plus junior de notre équipe pour une autre entreprise. On m’a dit que je n’aurais à assumer ces responsabilités que pendant que mon responsable cherchait quelqu’un de nouveau à embaucher et pendant qu’il était intégré, mais nous avons embauché un nouveau membre de l’équipe il y a deux mois et mon patron n’a pas mentionné qu’il assumerait ces tâches .

J’ai été coincé avec les tâches quotidiennes ingrates que mon collègue devrait assumer parce que je suis plus rapide à les accomplir. Ce n’est pas un travail que je veux faire ou qui me passionne et cela m’éloigne des projets plus importants sur lesquels je pourrais travailler.

Vraisemblablement, mon nouveau collègue se mettra au courant à un moment donné, mais j’ai peur d’être encore coincé avec le travail occupé. Comment parler à mon patron ?

Abeille ouvrière

*

Cher WB,

Il peut être très frustrant de se retrouver pris dans des tâches fastidieuses simplement parce que quelqu’un doit les faire et que vous êtes disponible. Il semble que vous ayez fait une bonne chose pour votre équipe en intervenant pour combler un vide lorsque vous étiez dans les limbes de l’embauche – et j’espère que votre patron l’apprécie.

Bien sûr, ce n’est pas parce que vous êtes capable que vous devez ajouter en permanence ces désagréments tâches à votre description de poste. Lorsque vous avez accepté d’assumer ces responsabilités, vous vous êtes mis d’accord sur un échéancier. Alors revenons dessus.

Voici ce qui pourrait se passer :

Votre manager n’a pas encore eu le temps d’enseigner à la nouvelle recrue comment bien les faire Le fait que vous preniez ces rapports et ces notes a fonctionné pour l’équipe, de sorte que votre responsable a trouvé plus facile de s’y tenir Votre responsable a commodément oublié que cet arrangement était censé être temporaire

Donc il serait utile de convaincre votre patron que la prise en charge par la nouvelle recrue sera meilleure non seulement pour vous mais pour toute l’équipe.

N’oubliez pas que, pour de nombreux patrons, l’intégration d’une nouvelle recrue est à la fois un soulagement et un fardeau. Ils ont (enfin) obtenu des effectifs supplémentaires ou trouvé un excellent candidat pour les aider à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Super! Mais maintenant, ils doivent s’assurer que la nouvelle personne est formée et mise à niveau. Cela peut être un processus qui prend beaucoup de temps.

Lorsque vous parlez à votre patron, gardez cela à l’esprit. Donc, au lieu de dire quelque chose comme « Quand Bowen prendra-t-il en charge les notes de réunion comme il est censé le faire ? » apportez un plan bien pensé qui comprend les éléments suivants :