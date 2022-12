‘Aider. Il reste un chien ici : ‘ Cry for help griffonné sur une tente dans l’est de Londres

Un groupe de sauvetage d’animaux à London, en Ontario, est à la recherche du propriétaire d’un chien qui a été laissé à l’intérieur d’une tente fermée par une fermeture éclair dans les bois de l’est de la ville.

La fondatrice de Bark at the Moon Animal Rescue, Shelby Tilley, a reçu un appel samedi, après que trois personnes faisant une randonnée près du parc à chiens de Pottersburg aient découvert la tente avec les mots «Help». Il reste un chien ici », griffonné sur le côté avec de la peinture bleue en aérosol.

Ils ont trouvé un chien noir et brun aux manières douces à l’intérieur.

“Il était très clair que personne n’était là depuis quelques jours”, a déclaré Tilley. “Il y avait du pipi et du caca à l’intérieur de la tente.”

Il y avait un bol d’eau. C’était marron et très trouble.”

Trois garçons ont découvert cette tente derrière le Pottersburg Dog Park dans l’est de Londres. Quelqu’un a peint à la bombe les mots “Au secours, il reste un chien ici” sur le côté de la tente. Les garçons ont découvert un chien brun à l’intérieur. (Soumis par Shelby Tilley)

Tilley a pris le chien et a laissé une note avec son numéro de téléphone à l’intérieur de la tente et a essayé de retrouver le propriétaire.

“J’ai commencé à contacter les refuges locaux – à peu près partout où je pouvais penser pour essayer de contacter les propriétaires, juste pour leur faire savoir que leur chien était en sécurité”, a déclaré Tilley. Elle a également publié des photos du chien sur divers groupes Facebook locaux.

Une visite chez le vétérinaire a révélé que le chien avait un poids insuffisant, probablement âgé d’environ deux ans et qu’il n’était pas micropucé, a-t-elle déclaré.

“Il est peu probable qu’ils aient laissé le chien derrière eux parce qu’ils le voulaient nécessairement”, a déclaré Tilley. “Ils auraient pu être hospitalisés. Quelque chose aurait pu arriver.”

« Le ministère peut confirmer que les Services de bien-être animal mènent une enquête sur cette affaire », a déclaré le porte-parole du ministère du Solliciteur général, Brent Ross. “Compte tenu de l’enquête en cours, le ministère ne commentera pas davantage.”

Dans des cas comme celui-ci, cependant, le ministère examine si les normes de soins en vertu de la loi PAWS sont rencontrés, a-t-il dit.

Les trois garçons qui ont découvert le chien l’ont nommé Tank. Il reste maintenant dans une pension de famille jusqu’à ce que son propriétaire soit retrouvé ou qu’il soit relogé. (Shelby Tilley)

Les animaux domestiques apportent amour et soutien à ceux qui dorment dans la rue

“Beaucoup de jeunes nous ont fait comprendre [that the] les animaux de compagnie qu’ils avaient lorsqu’ils dormaient dans la rue étaient leurs compagnons les plus fiables », a déclaré Steve Cordes, directeur exécutif de l’organisation de services sociaux, Youth Opportunities Unlimited (YOU) qui a ouvert un refuge pour les jeunes et leurs animaux de compagnie il y a deux ans, et propose des services vétérinaires réguliers visites.

“(Les animaux de compagnie) étaient des sources d’amour, de soutien, de réconfort et de sentiment de sécurité lorsque ces personnes se sentaient les plus isolées, les moins en sécurité et les moins pleines d’espoir”, a-t-il déclaré.

Shelby Tilley a déclaré que le chien n’avait pas de micropuce, mais elle a essayé de retrouver le propriétaire. (Soumis par Shebly Tilley)

Tilley ne connaît pas le nom du chien mais sur les conseils des trois personnes qui l’ont trouvé pour la première fois, elle l’appelle Tank parce qu’il “tire comme un tank”.

“Je n’aimerais rien de plus que de pouvoir soutenir la famille (du chien) de manière à ce qu’ils soient tous les deux heureux, en bonne santé et en sécurité”, a déclaré Tilley, qui a ajouté qu’elle garderait le chien pendant les froids mois d’hiver ou fournir de la nourriture au chien.

“Je veux juste pouvoir avoir cette conversation avec eux et voir comment je peux les soutenir.”

Mais pour l’instant, Tilley paie pour garder Tank dans un internat.