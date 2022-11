« Aider à faire une différence dans la communauté » – Shaw Local

Votre entreprise est-elle à la recherche d’une excellente opportunité de marketing économique qui contribue également à faire une différence dans la communauté ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin !

United Way of Grundy County s’associe à nouveau au Morris Herald-News / Shaw Local News Network pour proposer des publicités LIVE UNITED aux entreprises, entreprises et organisations locales à un tarif réduit.

La campagne publicitaire LIVE UNITED est une opportunité pour les entreprises, les entreprises et les organisations locales d’être à l’honneur, tout en s’associant à notre United Way local pour aider à renforcer notre présence dans le comté de Grundy.

Les annonces imprimées d’une journée LIVE UNITED sont en couleur, de taille 9,25 x 5,5 et apparaîtront dans le Morris Herald-News. Le tarif spécial par annonce est de seulement 100 $ ! Les annonces seront programmées pour être diffusées en janvier et février 2023.

Centraide du comté de Grundy est reconnaissant du partenariat continu que nous entretenons avec Morris Herald-News pour nous offrir une si belle opportunité. Non seulement l’espace publicitaire est fortement réduit, mais c’est aussi une excellente occasion pour les entreprises et les entreprises locales de s’associer à notre United Way local pour aider à faire une différence dans la communauté.

Les publicités incluront votre logo et le nôtre. Les annonces peuvent également inclure une photo de vous, de vos employés ou même de vos clients. De plus, nous ajouterons le slogan «Soutenir la communauté» pour faire savoir à la communauté que votre entreprise redonne.

Vous souhaitez participer à plusieurs annonces ? Pas de problème, plusieurs publicités peuvent inclure différentes photos et seront diffusées à des jours différents, augmentant ainsi la visibilité de votre entreprise et aidant à avoir un impact encore plus important dans la communauté.

Nous sommes ravis de la campagne publicitaire LIVE UNITED de cette année et de pouvoir nous associer à de grandes entreprises, entreprises et organisations de la région de cette manière unique. Faisons équipe pour vous mettre en lumière en tant que partenaire communautaire apprécié et sur United Way of Grundy County ; ensemble, nous contribuons à faire du comté de Grundy un endroit où il fait bon vivre et travailler !

La date limite est le 5 décembre pour garantir une place dans la campagne publicitaire LIVE UNITED de cette année. Si votre entreprise, entreprise ou organisation est intéressée à réserver une place ou pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 815-942-4430 ou Info@UWGrundy.org .

Depuis 1946, United Way of Grundy County a fait une différence dans la vie de milliers de résidents du comté de Grundy chaque année. United Way of Grundy County aide plus d’une agence, plus d’un programme et plus d’une personne. United Way of Grundy County finance des organismes locaux à but non lucratif qui fournissent des programmes et des services vitaux dans le comté de Grundy. Donner à Centraide a un impact positif sur notre communauté.