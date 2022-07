Aiden McGeady: l’ailier d’Hibernian absent pendant au moins deux mois | Nouvelles du football

Hibernian a subi un coup dur en début de saison après qu’il est apparu que la récente signature d’Aiden McGeady risquait de passer plus de deux mois sur la touche.

Le joueur de 36 ans a souffert d’une récidive du problème du ligament médial qui l’a empêché de jouer pour l’ancien club de Sunderland de novembre jusqu’à la fin de la saison dernière.

L’ancien international de la République d’Irlande, qui a rejoint Hibs pour un contrat d’un an plus tôt cet été, envisage la possibilité d’être absent jusqu’en octobre au moins.

“C’est décevant”, a déclaré le manager Lee Johnson en révélant la nouvelle de McGeady lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match d’ouverture de la Scottish Premiership samedi à St Johnstone.

Image:

McGeady s’est blessé lors d’un match amical de pré-saison





“Il va être absent pendant une période prolongée après avoir aggravé sa précédente blessure au ligament médial. Il est difficile de mettre un délai dessus, mais cela va être au minimum six semaines, même si cela fait probablement environ 10 semaines en moyenne.

“Je suis avant tout déçu pour Aiden. Il a travaillé extrêmement dur pour retrouver un niveau de forme physique capable de performer au niveau de la Premiership et malheureusement, cela s’est produit.

“Ce n’est pas idéal, mais c’est pourquoi vous avez une équipe. Quelqu’un d’autre doit combler ce vide au niveau du leadership et de la performance. Nous faisons simplement de notre mieux pour le récupérer le plus rapidement possible.”

Johnson a également expliqué sa pensée derrière la nomination de l’ancien gardien de but écossais David Marshall comme nouveau capitaine de l’équipe des Hibs, le skipper de longue date Paul Hanlon entrant dans un nouveau rôle de «capitaine de club».

Marshall, qui a rejoint plus tôt cet été pour un contrat de deux ans après avoir quitté QPR, a porté le brassard pendant une grande partie de la campagne malheureuse de la Premier Sports Cup ce mois-ci en l’absence du défenseur blessé Hanlon.

Image:

David Marshall est le nouveau capitaine des Hibs





Ryan Porteous, 23 ans, sera troisième dans la lignée du capitanat alors que Johnson continue d’imprimer son empreinte sur l’équipe après avoir été nommé patron en mai.

“Ce n’est pas vraiment un changement, pour être honnête”, a-t-il déclaré. “C’est un nouveau régime, n’est-ce pas? Bien que ce soit un nouveau régime, vous cherchez à apporter les meilleures qualités de chaque individu à ce rôle de leadership. Le fait que je n’ai pas encore vu Hanlon frapper un ballon de colère et j’ai vu beaucoup de David Marshall au cours de cette période de pré-saison, ça me semblait juste.

“Paul Hanlon est un élément clé de l’avenir du club, pas seulement à court terme mais à moyen terme et potentiellement à long terme. Je pense que c’est un grand rôle pour lui avec des responsabilités plus élevées. Il sera un peu un papa du club, si tu veux, et c’est un rôle qu’il peut manger longtemps s’il le fait bien.

“Le fait que Ryan Porteous va commencer à se concentrer sur cet élément de leadership est également important car cela l’aide à canaliser cette agression dans l’agression contrôlée que nous voulons. De plus, sa volonté de gagner peut être positive pour nous.”