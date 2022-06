Aiden McGeady: Hibernian signe l’ancien ailier de Sunderland et du Celtic pour un contrat d’un an | Nouvelles du football

Hibernian a signé Aiden McGeady pour un contrat d’un an.

Le joueur de 36 ans retrouve son ancien patron de Sunderland, Lee Johnson, alors qu’il revient au football écossais pour la première fois depuis qu’il a quitté le Celtic en 2010.

Johnson a été limogé par les Black Cats en janvier, tandis que McGeady a été libéré à la fin de la saison dernière après les avoir aidés à être promus au championnat grâce aux barrages.

L’ailier a traversé les rangs des jeunes avec le Celtic et a fait 185 apparitions pour les champions écossais de Premiership avant de déménager au Spartak Moscou, Everton, Sheffield Wednesday et Preston North End avant cinq ans au Stadium of Light.

Johnson a déclaré : “Nous sommes ravis d’amener Aiden au Hibernian FC.

“Il apportera des compétences, de l’expérience et de la gravité à notre équipe. Aiden est un joueur de haut niveau, a eu une carrière fantastique à ce jour et nous visons à étendre et à accentuer ses capacités au sein de notre nouvelle équipe.

“Nous chercherons également à utiliser les fantastiques qualités de leadership d’Aiden pour guider et tirer le meilleur parti de nos jeunes attaquants.”

Il va maintenant rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de leur camp d’entraînement de pré-saison au Portugal.

Hibs a déjà recruté David Marshall, Nohan Kenneh, Lewis Miller, Jair Tavares et Momodou Bojang cet été, tandis qu’Ewan Henderson et Rocky Bushiri ont signé de façon permanente après des périodes de prêt réussies.

