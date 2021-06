L’homme arrêté dans la rage au volant qui a tué Aiden Leos, six ans, est un ouvrier bien connu d’un magasin d’automobiles armé qui publie fréquemment des vidéos de ses dernières armes.

Marcus Anthony Eriz, 24 ans, et sa petite amie Lee Wynne, 23 ans, ont été arrêtés à leur domicile de Costa Mesa, a déclaré la California Highway Patrol, après qu’une récompense de 500 000 $ a été offerte pour des informations menant à leur capture.

Marcus Anthony Eriz, qui a été arrêté pour avoir prétendument tiré sur le petit Aiden Leos, a publié un certain nombre de vidéos et de photos de ses armes sur les réseaux sociaux Crédit : Reuters

Aiden Leos, 6 ans, a reçu une balle dans le dos lors d’un incident de rage au volant le 21 mai Crédit : Renard 11

Aiden conduisait à l’école avec sa mère lorsque la fusillade s’est produite Crédit : KTLA

Les autorités ont ajouté dans un communiqué de presse qu’elles s’attendaient à des accusations de meurtre contre le couple, selon CBS Los Angeles. Ils travailleraient apparemment pour sécuriser l’arme à feu utilisée lors de la fusillade.

Aiden a été tué par balle alors qu’il était sur le siège arrière de la voiture de sa mère le mois dernier après qu’elle aurait mis en colère un autre conducteur qui l’avait coupée sur une autoroute à Orange, en Californie.

Les responsables disent qu’Eriz était le tireur dans l’incident mortel de la rage au volant, avec ses publications sur les réseaux sociaux parsemées d’armes montrant Eriz tirant une variété d’armes à feu.

Les médias sociaux d’Eriz regorgent de photos du tireur présumé tirant des armes à feu dans des champs de tir.

Les médias sociaux d’Eriz le montrent en train de tirer un certain nombre d’armes dans un champ de tir Crédit : Instagram/Marcus Eriz

Aiden aurait dit à sa mère qu’il avait « mal au ventre » après la fusillade Crédit : GoFundMe

Eriz a été arrêté avec sa petite amie Lee Wynne, soupçonnée d’avoir conduit le véhicule Crédit : Reuters

Sur une photo, on le voit tenant deux armes de poing et un fusil, tandis que sur une autre, il brandit des munitions.

Ni Eriz ni Lee n’auraient commis de crimes antérieurs, et on ne sait pas non plus quelle arme a été utilisée pour tuer Leos ou si elle a été photographiée sur les réseaux sociaux d’Eriz.

Bien que les médias sociaux d’Eriz le répertorient comme employé d’un magasin automobile, les propriétaires de Platinum Collision ont déclaré à ABC7 qu’il avait cessé d’y travailler en janvier.

Lee est la fille d’immigrants taïwanais qui ont grandi dans la vallée de San Gabriel. Elle figurait sur la liste des chômeurs dans les dossiers de la prison, les autorités affirmant qu’elle et Eriz étaient sous surveillance au cours des mois précédant leur arrestation.

L’incident tragique s’est déroulé sur l’autoroute 55 près de Chapman vers 8 heures du matin le 21 mai alors que la mère d’Aiden le conduisait à la maternelle dans sa Chevrolet Sonic argentée.

On ne sait pas quelle arme a été utilisée pour tuer Leos ou si elle est présente sur les réseaux sociaux d’Eriz Crédit : Instagram/Marcus Eriz

Aiden photographié avec sa famille Crédit : Fox LA

Elle a fait un doigt d’honneur à un conducteur dans son rétroviseur, mais alors qu’elle changeait de voie, un homme armé qui aurait été assis sur le siège passager d’une voiture conduite par une femme, a soudainement tiré sur son véhicule.

Le seul coup de feu a touché le petit Aiden dans le dos.

Sa mère s’est garée sur le bord de la route et l’a bercé dans ses bras jusqu’à ce qu’un policier en congé se précipite pour lui administrer la RCR.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange où il a été déclaré mort.

Les derniers mots déchirants d’Aiden auraient été « Maman, j’ai mal au ventre ».

Une chasse était en cours pour les suspects et leur véhicule qui a été décrit comme un 2018-2019 blanc Volkswagen Golf SportsWagen avec vitres non teintées et toit ouvrant.

Les flics cherchaient la voiture sur la photo Crédit: California Highway Patrol

Les funérailles d’Aiden ont eu lieu samedi Crédit : Gofundme

Aiden était assis dans un siège d’appoint à l’arrière de la voiture Crédit : Gofundme

Selon KTLA, Eriz et Wynne sont petit-ami et petite-amie et leur voiture a été retrouvée à un autre endroit.

On ne sait pas s’il s’agit des flics blancs de Volkswagen recherchaient.

Les circonstances qui ont précédé l’arrestation ne sont pas non plus claires.

Le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, avait déclaré à la KTLA que la récompense pour toute information menant à la capture et à la condamnation du meurtrier de l’enfant était récemment passée à un demi-million.

La famille avait également supplié les suspects de se manifester alors que les funérailles du jeune garçon avaient eu lieu samedi.

« C’est un mémorial, pas un enterrement », a déclaré le pasteur Joshua Holiday, selon ABC7.

La famille d’Aiden avait appelé à l’aide pour retrouver le tueur Crédit : AP

La sœur d’Aiden, Alexis Cloonan, s’est effondrée en parlant de son frère Crédit : FOX 11

« Un enterrement est une cérémonie, il a lieu en rapport avec l’enterrement ou la crémation, la mort de quelqu’un et cela signifie la fin de son existence.

« Un service commémoratif est une cérémonie servant à préserver le souvenir de la vie de quelqu’un. Le point central est différent.

« Nous sommes ici pour célébrer la vie d’Aiden », a-t-il ajouté.

La mère d’Aiden, Joanna Cloonan, a également fait l’éloge de son fils dans un hommage émouvant.

« Votre gentillesse, vos prières, votre soutien et votre générosité incroyable m’ont donné tellement de force, alors je peux me tenir debout aujourd’hui, devant vous, et partager la beauté de qui Aiden était et est toujours », dit Coonan.

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable », a-t-elle ajouté.

« Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait. »

La sœur affolée d’Aiden, Alexis Cloonan, a exhorté le public à aider à identifier le couple.

« Ma mère est trop désemparée en ce moment pour parler alors je suis ici pour elle parce que les gens devraient savoir ce qui est arrivé à mon petit frère », a-t-elle dit en larmes.

« S’il vous plaît, aidez-nous à trouver les personnes qui ont fait ça à mon petit frère. Il n’a que six ans et il était si gentil. »