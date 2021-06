Un HOMME soupçonné d’avoir tué Aiden Leos a admis avoir tiré sur la voiture dans laquelle le jeune voyageait avant de se raser la barbe pour « éviter les agents », selon les procureurs.

L’enfant de six ans a été tué le 21 mai lorsque sa mère a fait à Marcus Eriz, 24 ans, le majeur sur une autoroute californienne.

Marcus Eriz est soupçonné d’avoir tué Aiden Leos, 6 ans Crédit : Reuters

Leos a été abattu le mois dernier alors qu’il voyageait dans la voiture de sa mère Crédit : FOX 11

Il a dit aux flics qu’il avait saisi une arme chargée et tiré sur le véhicule, rapporte US Today.

Il a ensuite caché le véhicule dans le garage d’un parent, s’est rasé la barbe et a commencé à tirer ses cheveux en arrière, ont déclaré les procureurs.

Eriz a déclaré aux policiers qu’il avait commencé à utiliser un camion rouge et les procureurs ont qualifié le jeune homme de 24 ans de « danger extrême ».

Le suspect et sa petite amie Wynne Lee, 23 ans, ont été arrêtés plus tôt ce mois-ci à Costa Mesa.

Eriz a été accusé de meurtre et d’avoir tiré sur un véhicule occupé et a été détenu sous caution de 2 millions de dollars.

Pendant ce temps, Lee fait face à une accusation accessoire et à une accusation de port illégal d’une arme à feu dissimulée et est détenu sous caution de 500 000 $. La paire devrait être interpellée vendredi.

Les flics ont arrêté la petite amie d’Eriz, Wynne Lee, le mois dernier Crédit : Reuters

Les procureurs ont qualifié Eriz de « danger extrême » Crédit : Instagram/Marcus Eriz

Les procureurs ont allégué que le suspect avait brandi une arme sur un autre conducteur lors d’un incident distinct – quelques jours seulement après la mort d’Aiden.

Aiden a été tué par balle alors qu’il était sur le siège arrière de la voiture de sa mère le mois dernier après qu’elle aurait mis en colère un autre conducteur qui l’a coupée sur une autoroute à Orange, en Californie.

L’incident tragique s’est déroulé sur l’autoroute 55 près de Chapman vers 8 heures du matin le 21 mai alors que la mère d’Aiden l’emmenait à la maternelle dans sa Chevrolet Sonic.

Elle a fait un doigt d’honneur à un conducteur dans son rétroviseur, mais alors qu’elle changeait de voie, un homme armé qui aurait été assis sur le siège passager d’une voiture conduite par une femme, a soudainement tiré sur son véhicule.

Le coup de feu a touché Aiden dans le dos Crédit : Gofundme

La mère d’Aiden a déclaré que la joie que l’enfant de six ans avait apportée dans sa vie était «insurmontable» Crédit : AP

Le seul coup de feu a touché le petit Aiden dans le dos.

Sa mère s’est garée sur le bord de la route et l’a bercé dans ses bras jusqu’à ce qu’un policier en congé se précipite pour lui administrer la RCR.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange où il a été déclaré mort.

Les derniers mots déchirants d’Aiden auraient été « Maman, j’ai mal au ventre ».

Une chasse était en cours pour les suspects et leur véhicule qui a été décrit comme un 2018-2019 blanc Volkswagen Golf SportsWagen avec vitres non teintées et toit ouvrant.

Les funérailles d’Aiden ont eu lieu plus tôt ce mois-ci alors que les membres de la famille lui rendaient des hommages émouvants.

Sa mère Joanna Coonan a déclaré: « Votre gentillesse, vos prières, votre soutien et votre générosité incroyable m’ont aidé à me donner tellement de force, alors je peux me tenir debout aujourd’hui, devant vous, et partager la beauté de qui Aiden était et est toujours.

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable. Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait. »