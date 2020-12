WASHINGTON – Sauvetage des salles de concert et des cinémas. Expansion de la capacité de large bande rurale. Prévenir le suicide.

Le programme de relance d’environ 900 milliards de dollars adopté lundi par le Congrès pour lutter contre la pandémie croissante de COVID-19 ne concerne pas seulement les paiements directs à des millions d’Américains, une autre série de prêts pardonnables du programme de protection des chèques de paie aux petites entreprises ou de l’argent pour aider à distribuer les vaccins contre le coronavirus.

Le projet de loi, qui revient au président Donald Trump pour sa signature, tente de lutter contre les retombées profondes d’un virus qui a tué plus de 320000 Américains, infecté des millions d’autres et contraint de nombreuses entreprises à fermer et licencier des travailleurs. Trump a dénoncé le projet de loi mardi soir.

Voici plusieurs dispositions du projet de loi qui n’ont pas beaucoup retenu l’attention:

1) Aider les scènes en direct à garder les lumières allumées

Quelque 15 milliards de dollars sont inclus dans la mesure pour les centres des arts du spectacle, les cinémas indépendants et autres institutions culturelles qui ont été particulièrement durement frappés par l’imposition de mesures de distanciation sociale destinées à limiter la propagation du virus.

Seuls ceux qui ont déjà fermé ou risquent de fermer seraient éligibles aux subventions fédérales, a déclaré le sénateur John Cornyn, R-TX, qui était l’un des principaux commanditaires de la Save Our Stages Act, qui est devenue une partie du programme de secours.

«Les lieux de divertissement historiques et de classe mondiale du Texas ont été parmi les premières entreprises à fermer, et beaucoup restent fermées neuf mois plus tard», a-t-il déclaré.

2) Garder les locataires chez eux

De nombreux Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie ont également eu du mal à trouver le loyer. Ainsi, la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) que le Congrès a adoptée en mars a non seulement fourni une assistance à ces familles, mais a également empêché les propriétaires de renvoyer leurs locataires à court de COVID jusqu’au 31 décembre.

Le plan de secours adopté lundi ajoute 25 milliards de dollars supplémentaires au pot d’aide disponible aux familles. Et il prolonge ce moratoire sur les expulsions jusqu’au 31 janvier.

Les démocrates qui avaient réclamé plus d’aide étaient prêts à n’accepter qu’une prolongation d’un mois en supposant que le gouvernement fédéral sera plus actif pour empêcher les expulsions lorsque Joe Biden sera investi à la présidence le 20 janvier.

3) Expansion d’Internet dans les zones difficiles d’accès

Le projet de loi comprend 1,3 milliard de dollars pour étendre le haut débit sur les réservations et d’autres poches rurales du pays, un programme d’infrastructure que de nombreux législateurs cherchent depuis longtemps à résoudre pour réduire la fracture numérique.

Alors, qu’est-ce qu’un Internet plus rapide et plus fiable a à voir avec la lutte contre un virus mortel? Télésanté pour un. La pandémie rendant encore plus limitée l’accès à des ressources médicales déjà rares, les médecins pourraient accroître leur lien avec les patients.

Un autre avantage serait l’apprentissage à distance. Alors que de nombreuses communautés limitent – voire éliminent – les cours en personne, les étudiants sont devenus plus dépendants d’Internet pour leur instruction.

4) Protéger les systèmes de transport contre les écrasements

Peu d’industries ont autant ressenti la douleur de la réaction au foyer de la pandémie que les compagnies aériennes, les trains de passagers et les agences de transport en commun.

Le projet de loi adopté par le Congrès comprend des fonds pour les trois secteurs: 2 milliards de dollars pour les aéroports, 1 milliard de dollars pour Amtrak et 14 milliards de dollars pour les systèmes de bus et de rail desservant les villes et les banlieues. L’argent pour les aéroports comprend également un allégement pour les entreprises qui servent des passagers.

La mesure prévoit également 15 milliards de dollars en subventions aux employés des transporteurs aériens de passagers ainsi que 1 milliard de dollars en subventions aux employés des entrepreneurs travaillant pour les compagnies aériennes.

« Cette législation est une bouée de sauvetage pour les entreprises et les travailleurs qui se sont accrochés à un fil », a déclaré Roger Dow, président et chef de la direction de l’US Travel Association. Plus de quatre millions d’emplois de voyage ont été perdus cette année, et ce paquet comprend aider les employeurs à garder leurs lumières allumées. «

5) Faire face au stress de la pandémie

Alors que le virus lui-même n’a pas encore infecté plus de 90% de la nation, son sillage de bouleversements économiques et d’isolement social a laissé de nombreux Américains épuisés émotionnellement, mentalement épuisés et profondément déprimés.

Une étude des Centers for Disease Control publiée en août a révélé que 40% des adultes américains déclaraient avoir eu des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie en juin.

Le projet de loi de secours prévoit 4,25 milliards de dollars pour accroître les services de santé mentale et de toxicomanie, dont 50 millions de dollars pour les programmes de prévention du suicide.

6) Donner un coup de main à l’agriculture durement touchée

Lorsque les écoles ne sont pas ouvertes pour servir des repas et que les restaurants doivent limiter leur capacité, les agriculteurs souffrent également.

Le projet de loi comprend près de 12 milliards de dollars pour aider à compenser les pertes que les cultivateurs américains, les volailles et les producteurs laitiers, les éleveurs de bétail et les transformateurs de produits alimentaires ont dû avaler – et pour s’assurer qu’ils survivent pour nourrir le pays lorsque le pays sera à nouveau pleinement ouvert aux affaires .

L’argent aiderait à compenser les pertes que les agriculteurs ont subies en raison des pertes de récoltes et de bétail parce qu’ils étaient incapables de les transformer en raison d’un manque de travailleurs ou de la demande.

7) Pardonner un prêt au US Postal Service

Cachée à l’intérieur du paquet de secours se trouve une disposition qui pardonne un prêt fédéral de 10 milliards de dollars au US Postal Service qui a été inclus dans la loi CARES adoptée plus tôt cette année.

Alors que le prêt n’était pas nécessaire au moment où les conditions ont été finalisées en juillet, le projet de loi a été adopté lundi exemptant l’agence d’avoir à rembourser tout montant emprunté.

Le service postal continue de faire face à des coûts croissants et à une demande décroissante des consommateurs pour des livraisons de courrier de première classe.