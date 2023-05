Aide pour la condition souvent mal diagnostiquée TMD

Le type de douleur que Shane ressentait est plus communément appelé douleur orofaciale et comprend plus de 30 types de troubles temporo-mandibulaires (TMD) – des conditions qui affectent les deux articulations qui relient la mâchoire au crâne (articulation temporo-mandibulaire), ainsi que les muscles et les tissus de la mâchoire.

« J’ai pris une gorgée de bière et c’était comme si les coins de ma bouche étaient en feu », a-t-il déclaré. «C’était une douleur aiguë et aiguë avec de la chaleur qui y était attachée; il y avait clairement quelque chose qui n’allait pas.

Shane G., un directeur financier de 40 ans basé à Austin, TX, est douloureusement conscient de la distinction. Après avoir assisté un jour à ce qu’il a expliqué être une réunion extrêmement stressante à son bureau, il a décidé d’apporter son ordinateur portable dans un bar et de terminer son travail autour d’un match de basket et d’une bière.

24 mai 2023 – La douleur dentaire est la pire. Il peut venir apparemment de nulle part et interférer avec l’alimentation, la boisson et les activités quotidiennes. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur n’est pas nécessairement dans vos dents mais plutôt autour de votre visage, de votre mâchoire et de votre cou ?

À propos 5% à 12% de la population américaine a des TMD. Parce qu’ils sont difficiles à diagnostiquer et peuvent chevaucher d’autres conditions, les patients se lancent souvent dans ce qui peut sembler être une quête sans fin pour trouver un soulagement.

Heureusement pour Shane et d’autres comme lui, il existe des stratégies autonomes qui peuvent aider à soulager la misère.

Il a pu fixer un rendez-vous d’urgence avec un dentiste compétent qui soupçonnait que le problème venait des muscles de sa mâchoire. Après avoir pris des radiographies et pris des mesures pour qu’un gardien de nuit traite d’éventuels grincements et serrements, Shane a été référé à un massothérapeute. Non seulement a-t-elle identifié la racine de sa douleur, mais il a pu trouver un certain soulagement après une séance.

Tout le monde n’est pas aussi chanceux.

Il y a «des praticiens qui ne connaissent tout simplement pas le diagnostic et qui sont un peu trop rapides sur la gâchette pour fournir un traitement irréversible», a déclaré Clifford Chow, DDS, spécialiste de la douleur orofaciale au Center for Orofacial Pain and Dental Sleep Medicine et professeur agrégé. à l’École de médecine dentaire de l’Université de Californie à San Francisco.