« Vous avez un privilège insensé. Vous êtes, comme, l’enfant de l’affiche du privilège blanc et vous n’en aviez aucune idée. »

Ce sont les mots Olivia Jade se dit. Plus d’un an après que le scandale des admissions à l’université ait implosé sa vie et envoyé ses deux parents en prison, elle s’est assise pour une conversation sans faille sur Discussion sur la table rouge. Et nous serons honnêtes, cet épisode de 30 minutes vit sans loyer dans notre esprit.

Permettez-nous de récapituler: lors de l’interview Facebook Watch, Lori Loughlinsa fille a admis qu’elle ne savait pas complètement ce qui se passait pendant le processus de candidature à l’université et qu’elle n’est jamais retournée sur le campus de l’USC. (« Je n’aurais pas dû être là en premier lieu. ») De plus, elle s’est excusée pour ses remarques cringey sur le fait d’aller à l’école pour faire la fête et a insisté sur le fait qu’elle s’est maintenant engagée à redonner à sa communauté.

Et même si c’est génial pour elle, Jada Pinkett Smithmaman et co-animatrice Adrienne Banfield Norris ne l’achetait pas entièrement. Révélant qu’elle ne voulait pas donner de plate-forme à l’influenceur, Gam-Gam s’est assurée qu’Olivia Jade était pleinement consciente de la bulle dans laquelle elle vit. « Il y a tellement de déshumanisation violente que la communauté noire doit traverser quotidiennement, « L’homme de 67 ans a dit: » Quand tu viens à table avec quelque chose comme ça, c’est comme, mon enfant, s’il te plaît. «

«À la fin de la journée, tout ira bien», a-t-elle ajouté. « Cela rend les choses très difficiles en ce moment, pour moi de m’en soucier. »

