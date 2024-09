Aide-mémoire iOS 18 : guide d’expert sur la dernière mise à jour de l’iPhone

Vous pouvez télécharger la mise à jour et obtenir ces fonctionnalités et bien plus encore dès maintenant.

Zachary McAuliffe Rédacteur permanent Zach a commencé à écrire pour CNET en novembre 2021 après avoir travaillé pendant cinq ans pour une chaîne d’information de sa ville natale, Cincinnati. Vous pouvez généralement le trouver en train de lire et de boire du café ou de regarder une série télévisée avec sa femme et leur chien. Compétence Hébergement Web | Systèmes d’exploitation | Applications | Logiciels Informations d’identification Testeur bêta du logiciel Apple : « Aidez-nous à faire fonctionner nos ordinateurs et nos téléphones ! » – Les grands-parents de Zach