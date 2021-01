Peux tu croire?!

Grâce à Jonathan Van Ness, nous avons tous terminé 2020 avec de bonnes nouvelles. Dans un post Instagram retraçant son année, le Œil queer star a révélé qu’il s’était marié en secret Mark Peacock, qu’il a décrit comme son meilleur ami et partenaire aimant. Quelques jours plus tard, le gourou de la coiffure a donné aux fans un aperçu de leur romance privée, partageant des photos du couple canalisant Beyonce, câlins avec leurs animaux de compagnie et célébrant leur mariage.

« Nous sommes allés à un rendez-vous à Londres, qui s’est transformé en plus de dates pendant que j’étais en tournée de comédie », il a écrit à côté des boutons-pression. «À la fin de cette période, j’emmenais ma mère, ma tante et mes amis faire une petite pause à Amsterdam. Je voulais que @marklondon vienne avec mais, était-ce un peu intense de demander à Mark de venir après quelques semaines de rendez-vous à venez rencontrer ma mère et mes amis pour une mini-pause? Peut-être que oui, mais quelque chose à propos de Mark était différent et je suis sûr qu’il ressentait la même chose. » Oui chérie!