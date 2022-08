Aide médicale à mourir accordée à 10 000 Canadiens en 2021

Selon le troisième rapport annuel fédéral sur l’aide médicale à mourir (AMM), de plus en plus de Canadiens mettent fin à leurs jours avec une mort médicalement assistée. Les données montrent que 10 064 personnes sont décédées en 2021 avec une aide médicale, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2020.

Le rapport indique que 3,3 % de tous les décès au Canada en 2021 étaient des décès assistés. Au niveau provincial, le taux était plus élevé dans des provinces comme le Québec, à 4,7 %, et la Colombie-Britannique, à 4,8 %.

« Il augmente remarquablement rapidement », a écrit Trudo Lemmens, professeur de droit à l’Université de Toronto, qui était membre du groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir du Conseil des académies canadiennes, dans un courriel à CTV News. Il a noté que certaines régions du pays ont rapidement égalé ou dépassé les taux en Belgique et aux Pays-Bas, où la pratique est en place depuis plus de deux décennies.

Les partisans disent que ce n’est pas surprenant parce que les Canadiens sont de plus en plus à l’aise avec l’AMM et certains s’attendent à ce que la hausse des taux se stabilise.

“La … l’attente a toujours été que (le taux) sera d’environ quatre à cinq pour cent, (comme en) Europe. Nous finirons probablement par scier à peu près au même rythme “, a déclaré le Dr Jean Marmoreo, médecin de famille et fournisseur d’AMM à Toronto.

Le rapport utilise des données recueillies à partir de dossiers soumis par des médecins, des infirmières praticiennes et des pharmaciens à travers le pays impliquant des demandes écrites d’AMM.

Parmi les découvertes :

Toutes les provinces ont connu des augmentations du nombre de décès par AMM, allant de 1,2 % (Terre-Neuve-et-Labrador) à un sommet de 4,8 % (Colombie-Britannique);

Plus d’hommes (52,3 %) que de femmes (47,7 %) ont reçu l’AMM ;

L’âge moyen était de 76,3 ans;

Soixante-cinq pour cent des personnes bénéficiant d’une aide à la mort avaient un cancer. Les maladies cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux ont été cités dans 19 % des cas, suivis des maladies pulmonaires chroniques (12 %) et des affections neurologiques comme la SLA (12 %) ;

Un peu plus de 2 % des décès assistés ont été proposés à un nouveau groupe de patients : ceux qui souffrent de maladies chroniques mais qui ne meurent pas de leur état, avec une nouvelle législation en 2021 permettant un accès élargi à l’AMM.

Les documents montrent que 81 % des demandes écrites d’AMM ont été approuvées.

Treize pour cent des patients sont décédés avant que l’AMM puisse être fournie, et près de deux pour cent ont retiré leur demande avant que la procédure ne soit proposée.

Quatre pour cent des personnes qui ont fait des demandes écrites d’assistance médicale ont été rejetées. Le rapport indique que certains ont été jugés inéligibles parce que les évaluateurs estimaient que le patient ne faisait pas volontairement une demande d’AMM. La majorité des demandes ont été refusées parce que les patients étaient jugés mentalement incapables de prendre la décision.

Mais d’autres pays dotés de programmes établis de longue date rejettent beaucoup plus de demandes de mort assistée, a déclaré Lemmens, citant des données qui montrent que 12 à 16% des candidats aux Pays-Bas se voient dire non.

“Cela … peut être une indication que les restrictions (à mon avis, les garanties) sont plus faibles ici que dans les régimes d’euthanasie les plus libéraux”, a-t-il écrit dans son e-mail à CTV News.

Mais Marmoreo, qui offre l’AMM depuis 2016, voit différemment le faible taux de rejet au Canada.

“C’est plutôt que les bons cas sont mis en avant”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons un très bon processus de sélection dès le départ. Donc, avant même que les gens ne fassent une demande formelle d’aide à mourir, ils ont beaucoup d’informations qui leur ont été données par l’admission… voici ce qui est impliqué pour demander une aide à mourir, vous devez répondre à ces critères d’éligibilité.”