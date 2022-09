Aide financière à venir pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine durement touchés par Fiona

Québec offre une compensation financière aux personnes dont les maisons ou les entreprises ont été endommagées aux Îles-de-la-Madeleine lorsque la tempête post-tropicale Fiona a frappé la région samedi.

La ministre sortante de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a fait cette annonce dimanche à Cap-aux-Meules, affirmant que ceux qui vivent sur les îles et certaines entreprises seront éligibles. Ceux qui ont des maisons de vacances peuvent ne pas l’être.

Il est trop tôt pour le moment pour dire combien de maisons sur les îles ont été endommagées par les vents violents et les inondations, a-t-elle déclaré. Le coût des dommages est également en cours de détermination.

“Nous couvrirons tout ce qui n’a pas été assuré et qui a été endommagé par les inondations lors de la tempête”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les responsables de la sécurité publique mettront en place un bureau sur les îles pour effectuer des évaluations.

La tempête s’est terminée vers 22 h samedi sur les îles du golfe du Saint-Laurent, avec des vents dépassant parfois les 150 kilomètres à l’heure. Une quarantaine de personnes ont été évacuées par mesure préventive.

« Il n’y a eu aucun mort, aucun blessé. C’est la chose la plus importante », a déclaré Guilbault plus tôt dans la matinée. “On passe en mode récupération pour les Îles-de-la-Madeleine.”

Les îles sont sous état d’urgence depuis vendredi, qui devrait être levé d’ici 18h30 dimanche.

Tous les avertissements météorologiques ont également été levés aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie depuis la tempête, bien que la région de Blanc-Sablon soit toujours sous un avertissement de cyclone tropical alors que Fiona se dirige vers le nord.

Avant et après : inondation à Havre-aux-Maisons, parti, reculé d’ici dimanche et le soleil est revenu aux Îles-de-la-Madeleine. (Radio Canada)

Les routes sur les îles, y compris la route 199, ont depuis rouvert. Les résidents ne sont également plus invités à limiter leur consommation d’eau potable et les bâtiments municipaux rouvrent.

Dimanche après-midi, une vingtaine de clients de la région de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine étaient toujours sans électricité. Au plus fort de la tempête, près de 7 000 clients étaient sans électricité.

Nettoyage des commerces du bord de mer

Les parents d’Anabelle Chevrier sont propriétaires d’une bijouterie en bord de mer à La Grave. Les dommages causés par les hautes vagues pendant la tempête pourraient coûter des dizaines de milliers de dollars, a-t-elle déclaré.

Anabelle Chevrier et sa mère Solange Leblanc. (Kate McKenna/CBC)

Les murs et le sol de la boutique devront être remplacés, et il faudra également refaire le câblage. Ils devront fermer leurs portes plus tôt qu’ils ne l’espéraient cette saison pour réparer les dégâts, a-t-elle déclaré.

“L’océan est venu et a tout jeté par terre”, a-t-elle dit, ajoutant qu’environ 30 centimètres d’eau ont inondé le magasin.

Le vent a renversé certaines structures sur les rives de La Grave, aux Îles-de-la-Madeleine. (Kate McKenna/CBC)

Pas de dégâts majeurs à Percé

Bruno Gamache, directeur des travaux publics de Percé, a indiqué que la ville a été épargnée par les inondations et les dégâts majeurs.

Une personne a perdu son toit à cause de vents violents, a-t-il dit. Les ouvriers dégageront les routes bloquées par les arbres abattus dans les prochains jours.

Grant Radley-Walters a passé une grande partie de la soirée de samedi à ramasser les arbres tombés sur sa propriété.

Grant Radley-Walters avait l’habitude de passer ses vacances à Percé, au Québec, lorsqu’il était enfant. Il se souvient d’une violente tempête à Noël en 1962, mais rien d’aussi destructeur que Fiona. (Franca Mignacca/CBC)

“C’était féroce et implacable”, a-t-il déclaré. “La clôture est renversée, les lilas que vous pouvez voir ici sont juste aplatis.”

Sa maison de vacances à Percé appartient à la famille depuis plus d’un siècle, mais il dit qu’il n’a jamais vu une tempête comme celle-ci de tous ses étés ici.

“Vous ne pouviez pas sortir, pas avant que cela ne se soit un peu calmé”, a déclaré Radley-Walters, vers 16 heures samedi.

Radley-Walters a été sans électricité pendant 24 heures, ne retrouvant l’électricité que dimanche matin.