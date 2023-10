Thiago Silva a continué à être un joueur crucial pour Chelsea, même si la plupart de ses coéquipiers sont nettement plus jeunes.

Le défenseur vétéran a peut-être perdu un peu de son rythme, mais sa profonde compréhension du jeu lui permet de contrecarrer les menaces et de gérer facilement des adversaires plus rapides. Même si ses capacités physiques sont peut-être en déclin, il lui reste encore quelques saisons au plus haut niveau dans le réservoir.

Bien qu’il n’ait pas été appelé en sélection internationale ce mois-ci, l’ancienne star de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain, âgé de 39 ans, continue de briller à Stamford Bridge. Cependant, on ne peut pas en dire autant de son passage avec l’équipe nationale brésilienne.

Le Brésil n’a plus convoqué Thiago Silva depuis la Coupe du monde au Qatar

Remarquablement, le légendaire défenseur, qui est le cinquième plus grand joueur de la Seleção, n’a pas été convoqué depuis la Coupe du monde 2022. Il s’agit de sa plus longue absence depuis une période de douze mois allant de septembre 2015 à septembre 2016.

La défaite du Brésil en quart de finale face à la Croatie aux tirs au but en décembre dernier a été une déception, surtout après des éliminations similaires lors des deux éditions précédentes de la compétition. La jeune équipe de Little Canary a désormais hâte de remporter le trophée cette fois-ci.

Néanmoins, la performance quelque peu incohérente du Brésil cette année, avec seulement trois victoires sur sept matches, y compris les matchs amicaux, a incité à réclamer le retour de Silva. Si leur qualification pour la Coupe du monde 2026 semble assurée, ils ont encaissé 11 buts lors de ces sept rencontres.

Même sous l’actuel manager par intérim Fernando Diniz. Le Brésil est resté sans victoire en octobre. Il a fait match nul 1-1 contre le Venezuela à domicile avant de s’incliner face à l’Uruguay, 2-0.

Ces résultats ont mis fin à leur remarquable séquence de 15 victoires consécutives lors des éliminatoires de la Coupe du monde à domicile. Leur dernier match nul lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde à domicile était un match nul 2-2 contre l’Uruguay en 2016.

Qu’a dit Silva ?

Si le Brésil décide de le rappeler, Silva aurait sans aucun doute fait ses valises avant même de raccrocher, a-t-il déclaré dans une interview au Guardian.

«Je le laisse ouvert et je leur laisse le choix. Je ne vais pas dire que je suis exclu de la Seleção. S’ils veulent m’appeler pour la Copa América ou les éliminatoires de la Coupe du Monde pour m’aider de quelque manière que ce soit, je suis disponible. S’ils me veulent pour ce que je montre pour Chelsea, je suis là. J’aurai toujours mes portes ouvertes pour la Seleção.

“Je suppose que mon absence a du sens, [but] Je ne peux pas dire que je ne veux plus être appelé. Si j’ai l’opportunité d’aider ces jeunes, je suis disponible. Je pense qu’on ne peut jamais refuser la Seleção lorsqu’elle appelle. […] Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, surtout dans ce processus de renouvellement et d’arrivée d’un nouvel entraîneur, c’est une nouvelle façon de jouer. Si je peux aider, je serai certainement là. Je ne veux tout simplement pas gêner.

“Aujourd’hui je suis [in a condition] aider. Certains disent que Thiago ne participera pas à la Coupe du Monde. Mais la Coupe du monde est loin. Il ne s’agit pas pour le moment de disputer la Coupe du Monde. Il est désormais temps de se qualifier. Si vous jouez mal lors des éliminatoires, aucun Brésilien ne pourra participer à la Coupe du Monde.

PHOTOS : IMAGO