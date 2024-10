Aide contre l’urticaire chronique : une nouvelle application et le premier registre de patients en Amérique du Nord

[ad_1]

Un chercheur de McGill aide à développer de nouveaux outils pour les Canadiens souffrant de maladies cutanées perturbatrices

Les Canadiens vivant avec de l’urticaire chronique disposent de deux nouvelles ressources, développées en partie par un chercheur de l’Université McGill : le premier registre de patients atteints d’urticaire chronique en Amérique du Nord et une nouvelle application pour les soins aux patients.

Dr Elena Netchiporouk, Professeure adjointe au Département de médecine de McGill, peut partager ses réflexions sur l’urticaire, y compris les détails de deux initiatives dans lesquelles elle participe :

Application CRUSE Control Urticaire : Lancée au Canada en octobre, l’application permet aux patients de signaler leurs symptômes et les réponses au traitement à leur médecin en temps réel, contribuant ainsi à personnaliser les soins et à suivre le succès du traitement.

: Lancée au Canada en octobre, l’application permet aux patients de signaler leurs symptômes et les réponses au traitement à leur médecin en temps réel, contribuant ainsi à personnaliser les soins et à suivre le succès du traitement. Initiative GUÉRIR: Le premier registre de patients souffrant d’urticaire chronique en Amérique du Nord a été lancé à Hamilton en 2023 et est actuellement en cours d’examen à McGill. CURE collecte des données précieuses auprès des patients, aidant ainsi les chercheurs à mieux comprendre la maladie, à évaluer les traitements et à améliorer les soins.

« L’urticaire chronique ne se limite pas à des démangeaisons cutanées : elle peut provoquer un gonflement grave, perturber le sommeil et avoir un impact sur la santé mentale. Des poussées imprévisibles conduisent souvent à l’isolement social, à des absences au travail et à des visites d’urgence à l’hôpital. Cette maladie touche environ 65 millions de personnes dans le monde. Malgré sa prévalence, l’urticaire chronique est souvent sous-diagnostiquée, ce qui retarde les soins qui pourraient améliorer la vie des patients », a déclaré le Dr Netchiporouk.

Le Dr Netchiporouk est professeur adjoint aux divisions de dermatologie et de médecine expérimentale de l’Université McGill, dermatologue au Centre universitaire de santé McGill, chercheur junior à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, fondateur et directeur de Montréal Derm FilEZet directeur régional (Québec) de l’Association canadienne de dermatologie.

Le Dr Netchiporouk peut connecter les médias avec les patients atteints d’urticaire qui peuvent partager leurs expériences personnelles avec la maladie et comment les nouvelles ressources font la différence.

