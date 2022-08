Aide au prêt étudiant pour des millions provenant de Biden après un retard – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden devrait annoncer mercredi sa décision longtemps retardée d’annuler jusqu’à 10 000 $ de prêts étudiants fédéraux pour de nombreux Américains et de prolonger une pause sur les paiements jusqu’en janvier, selon trois personnes familières avec le plan.

Biden a affronté la pression des libéraux pour fournir un soulagement plus large aux emprunteurs durement touchés, et des modérés et des républicains remettant en question l’équité de tout pardon généralisé. La retard dans la décision de Biden n’a fait qu’accroître l’anticipation de ce que ses propres collaborateurs reconnaissent comme une situation politique sans issue. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter à l’avance de l’annonce prévue par Biden.

Les détails précis du plan de Biden, qui comprendra un plafond de revenu limitant la remise à ceux qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, étaient réservés à un cercle inhabituellement restreint au sein de l’administration Biden et n’étaient toujours pas finalisés à la veille de l’annonce.

La prise de décision sur le fil a été une caractéristique de la Maison Blanche Biden, mais le retard particulier sur les prêts étudiants reflète le défi vexant auquel il est confronté pour remplir une promesse de campagne clé.

Le plan éliminerait probablement entièrement la dette étudiante de millions d’Américains et en effacerait au moins la moitié pour des millions d’autres.

La dette étudiante fédérale du pays dépasse maintenant 1,6 billion de dollars après avoir explosé pendant des années. Plus de 43 millions d’Américains ont une dette d’études fédérale, dont près d’un tiers doivent moins de 10 000 $ et plus de la moitié moins de 20 000 $, selon les dernières données fédérales.

La poursuite du gel des paiements à l’ère de la pandémie survient quelques jours seulement avant que des millions d’Américains ne soient prêts à savoir quand leurs prochaines factures de prêt étudiant seront dues. C’est le plus proche que l’administration ait atteint la fin de l’extension du gel des paiements, la pause actuelle devant se terminer le 31 août.

L’annonce de mercredi a été fixée pour la Maison Blanche après le retour de Biden de vacances à Rehoboth Beach, Delaware. L’administration avait brièvement envisagé les écoles d’enseignement supérieur de l’État d’origine du président pour une plus grande révélation, mais a réduit ses plans.

Biden était initialement sceptique quant à l’annulation de la dette des étudiants alors qu’il affrontait les sens plus progressistes Elizabeth Warren, D-Mass., Et Bernie Sanders, I-Vt., qui avaient proposé des annulations de 50 000 $ ou plus, lors des primaires de 2020.

Alors qu’il tentait de renforcer le soutien des jeunes électeurs et de se préparer à une bataille électorale contre le président de l’époque, Donald Trump, Biden a dévoilé sa proposition initiale d’annulation de la dette de 10 000 dollars par emprunteur, sans aucune mention de plafond de revenu.

Biden a réduit sa promesse de campagne ces derniers mois en adoptant la limite de revenu, car la flambée de l’inflation a eu un impact politique et alors qu’il visait à parer aux attaques politiques selon lesquelles l’annulation profiterait à ceux qui avaient un salaire net plus élevé. Mais les démocrates, des membres de la direction du Congrès à ceux qui sont confrontés à des candidatures difficiles à la réélection en novembre, ont poussé l’administration à aller aussi loin que possible sur l’allégement de la dette, le considérant en partie comme un problème galvanisant, en particulier pour les électeurs noirs et les jeunes cet automne. .

Le lobbying frénétique de dernière minute s’est poursuivi mardi alors même que Biden restait en vacances d’été. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., l’un des défenseurs les plus bruyants de ces dernières années pour l’annulation de la dette des prêts étudiants, s’est entretenu en privé au téléphone avec Biden, implorant le président d’annuler autant de dettes que l’administration le peut, selon un démocrate. avec connaissance de l’appel.

Dans son discours, Schumer a fait valoir à Biden que cela était la bonne chose à faire moralement et économiquement, a déclaré le démocrate, qui a demandé l’anonymat pour décrire une conversation privée.

Au sein de l’administration, les responsables ont discuté depuis au moins le début de l’été de l’annulation de plus de 10 000 $ de dette étudiante pour certaines catégories d’emprunteurs, comme les bénéficiaires de la bourse Pell, selon trois personnes au courant des délibérations. Cela est resté l’une des dernières variables envisagées par Biden avant l’annonce de mercredi.

Les démocrates parient que Biden, qui a vu sa cote d’approbation publique chuter au cours de la dernière année, peut aider à motiver les jeunes électeurs aux urnes en novembre avec l’annonce.

Bien que le plan de Biden soit plus étroit que ce qu’il avait initialement proposé pendant la campagne, “il obtiendra beaucoup de crédit pour avoir donné suite à quelque chose auquel il s’était engagé”, a déclaré Celinda Lake, une sondeuse démocrate qui a travaillé avec Biden lors de l’élection de 2020. .

Elle a décrit la dette étudiante comme un « problème de porte d’entrée » pour les jeunes électeurs, ce qui signifie qu’elle affecte leurs points de vue et leurs décisions sur l’abordabilité du logement et les choix de carrière. Une enquête auprès des 18 à 29 ans menée par le Harvard Institute of Politics en mars a révélé que 59% des personnes interrogées étaient favorables à l’annulation de la dette d’une manière ou d’une autre – que ce soit pour tous les emprunteurs ou ceux qui en ont le plus besoin – bien que les prêts étudiants ne se classent pas élevé parmi les questions qui préoccupent le plus les personnes de ce groupe d’âge.

Certains partisans se préparaient déjà à la déception.

“Si les rumeurs sont vraies, nous avons un problème”, a déclaré mardi Derrick Johnson, le président de la NAACP, qui a fait pression de manière agressive sur Biden pour qu’il prenne des mesures plus audacieuses. Il a souligné que les étudiants noirs sont confrontés à des fardeaux de début plus élevés que les étudiants blancs.

“La décision du président Biden sur la dette étudiante ne peut pas devenir le dernier exemple d’une politique qui a laissé les Noirs – en particulier les femmes noires – derrière”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas ainsi que vous traitez les électeurs noirs qui se sont rendus en nombre record et ont fourni 90% de leurs voix pour sauver à nouveau la démocratie en 2020.”

John Della Volpe, qui a travaillé comme consultant sur la campagne de Biden et est le directeur des sondages au Harvard Kennedy School Institute of Politics, a déclaré que les détails de l’annonce de Biden étaient moins importants que la décision elle-même.

« C’est une question de confiance dans la politique, dans le gouvernement, dans notre système. C’est aussi une question de confiance en l’individu, qui dans ce cas est le président Biden.

Combiné avec les craintes concernant l’extension des restrictions à l’avortement et la réémergence de Trump sur la scène politique, Della Volpe a déclaré que l’annulation de la dette étudiante “ajoute un vent arrière supplémentaire à une position déjà en amélioration auprès des jeunes”.

Les républicains, quant à eux, ne voient que des avantages politiques si Biden poursuit une annulation à grande échelle de la dette étudiante avant les mi-mandats de novembre, anticipant les réactions négatives des démocrates – en particulier dans les États où il y a un grand nombre d’électeurs de la classe ouvrière sans diplôme universitaire. Les détracteurs d’une large remise de dette étudiante pensent également que cela ouvrira la Maison Blanche à des poursuites, au motif que le Congrès n’a jamais donné au président le pouvoir explicite d’annuler lui-même la dette.

Le Comité national républicain a qualifié mardi l’annonce attendue de Biden de « aumône aux riches », affirmant qu’elle alourdirait injustement les contribuables à faible revenu et ceux qui ont déjà remboursé leurs prêts étudiants en couvrant les coûts de l’enseignement supérieur pour les riches.

“Mon voisin, un détective, a occupé 3 emplois (y compris la vente de tapis) et sa femme a travaillé pour s’assurer que leur fille obtienne un diplôme universitaire de qualité sans dette étudiante”, a déclaré le représentant Kevin Brady, R-Texas, le meilleur républicain de la Chambre. Comité des voies et moyens, a tweeté mardi. « Gros sacrifice. Maintenant, leurs impôts doivent rembourser la dette étudiante de quelqu’un d’autre?

Les délibérations prolongées de Biden ont envoyé des gestionnaires de prêts fédéraux, qui ont reçu pour instruction de retenir les relevés de facturation pendant qu’il pesait une décision, en grommelant.

Les groupes industriels se sont plaints que la décision tardive ne leur laissait que quelques jours pour informer les emprunteurs, recycler les employés du service clientèle et mettre à jour les sites Web et les systèmes de paiement numériques, a déclaré Scott Buchanan, directeur exécutif de la Student Loan Servicing Alliance.

Cela augmente le risque que certains emprunteurs se voient dire par inadvertance qu’ils doivent effectuer des paiements, a-t-il déclaré.

“A ce stade avancé, je pense que c’est le risque que nous courons”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas vous contenter d’un centime avec 35 millions d’emprunteurs qui ont tous des types et des statuts de prêt différents.”

__

L’écrivain d’Associated Press, Collin Binkley, a contribué depuis Washington.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.