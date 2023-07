Aide à mourir volontaire : le Canada élargit les critères pour inclure la maladie mentale

Cet article contient des références aux troubles de l’alimentation et à la mort.

L’homme de 47 ans lutte contre le trouble de l’alimentation anorexie depuis des décennies; elle dit qu’elle a eu une relation déformée avec son corps depuis l’âge de huit ans.

Ces jours-ci, dit Pauli, elle pèse 41 kg et peut passer des jours sans manger d’aliments solides. Elle dit qu’elle est trop faible pour transporter les courses à la maison sans s’arrêter pour les pauses.

« Chaque jour est un enfer », dit-elle. « Je suis si fatigué. J’ai fini. J’ai tout essayé. J’ai l’impression d’avoir vécu ma vie. »

Pauli ne peut pas légalement obtenir une aide médicale pour mourir – pour le moment.

Les nouveaux critères d’aide médicale à mourir au Canada

Un élargissement des critères d’aide médicale à mourir qui entrera en vigueur en mars 2024 permettra aux Canadiens comme Pauli, dont la seule condition sous-jacente est la maladie mentale, de choisir l’aide médicale à mourir.

Le Canada a légalisé la mort assistée en 2016 pour les personnes atteintes de maladies en phase terminale et l’a étendue en 2021 aux personnes atteintes de maladies incurables, mais pas en phase terminale. Les changements juridiques ont été précipités par des décisions de justice qui ont annulé les interdictions d’aider les gens à mourir.

La nouvelle disposition sur la santé mentale fera du Canada l’un des pays les plus expansifs au monde en matière d’aide médicale à mourir (AMM), selon un rapport d’un groupe d’experts au Parlement canadien.

Les partisans de la mort assistée – qui est encore un concept nouveau dans de nombreuses régions du monde – disent que c’est une question d’autonomie personnelle.

Mais six défenseurs des droits des personnes handicapées et religieux ont déclaré que le rythme des changements prévus au cadre de l’aide à la mort au Canada entraîne des risques supplémentaires pour les personnes optant pour l’AMM parce qu’elles ne peuvent pas accéder aux services sociaux – dont l’absence pourrait exacerber leurs souffrances.

Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, a rejeté les critiques selon lesquelles le pays avançait trop vite ou ouvrait le système aux abus.

« Nous sommes arrivés là où nous en sommes grâce à un certain nombre d’étapes très prudentes », a déclaré Lametti.

« Cela a été une évolution lente et prudente. Et j’en suis fier. »

En 2021, 10 064 personnes sont décédées par mort médicalement assistée, soit environ 3,3 % des décès au Canada cette année-là. Cela se compare à 4,5 % aux Pays-Bas et à 2,4 % en Belgique, où l’aide à mourir est légale depuis 2002, selon les données officielles de chaque pays.

Plus de 30 000 personnes sont décédées avec une assistance médicale au Canada depuis 2016.

‘Un dernier recours’

Pauli a évoqué pour la première fois l’idée de la mort assistée avec la psychiatre Justine Dembo en avril 2021.

Dembo a fait partie d’un groupe d’experts sur l’aide à la mort et la maladie mentale qui a présenté un rapport au Parlement du Canada l’année dernière. Elle évalue les gens pour l’AMM, bien que lors de cette visite, Pauli la voyait pour un trouble dysmorphique corporel.

Pauli a essayé de nombreux traitements et a été hospitalisée deux fois, mais dit qu’elle pense toujours constamment à ce qu’elle a mangé et ce qu’elle mangera.

Dembo a dit à Pauli qu’elle pourrait être admissible à l’aide à mourir une fois que la loi canadienne changera.

« Elle a subi des traitements de très haute qualité, et ils n’ont tout simplement pas eu d’impact », a-t-elle déclaré.

Lorsque Dembo évalue les personnes pour l’AMM, dit-elle, elle la traite comme «un dernier recours» et essaie de déterminer si elles ont reçu tous les soutiens médicaux et sociaux disponibles.

Pauli dit qu’elle prévoit de faire une demande de MAID une fois qu’elle sera éligible. Lorsque Pauli a évoqué pour la première fois la possibilité d’obtenir de l’aide pour mourir, sa mère, Mary Heatley, ne pouvait pas l’accepter.

« Le vent m’a assommé … Je ne pouvais tout simplement pas l’imaginer ne pas être dans ce monde », a-t-elle déclaré dans une interview.

Mais Heatley a parlé à sa fille et a réalisé ce qu’elle traversait.

« Elle ne pouvait tout simplement pas prévoir encore 10, 20, quelles que soient les années, à vivre avec ce trouble de l’alimentation », a-t-elle déclaré.

« Je me dis : ‘Tu dois essayer de te souvenir. C’est ce qu’elle voulait. C’est sa vie. Et je devrais juste continuer sans elle.

Défis pour évaluer si une maladie mentale est irrémédiable

Certains experts médicaux disent que la maladie mentale seule ne devrait pas être un critère d’aide à la mort. Il peut être difficile de déterminer si une maladie mentale est vraiment irrémédiable, comme l’exige la loi, et de faire la différence entre une suicidalité pathologique et un désir rationnel de mourir, explique Sonu Gaind, psychiatre en chef au Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto.

« Nous ne comprenons même pas la biologie de la plupart des maladies mentales », a-t-il déclaré.

Bien que le nombre signalé de décès assistés problématiques au Canada soit faible, certains opposants à la mort assistée dans d’autres juridictions utilisent l’expérience du pays comme un récit édifiant, ont déclaré trois personnes impliquées dans le débat en Grande-Bretagne.

« Le Canada est utilisé principalement comme un argument contre nous, pas comme un argument en faveur », a déclaré Charles Falconer, un pair travailliste britannique soutenant la mort assistée pour les personnes atteintes d’une maladie en phase terminale en Grande-Bretagne, où ce n’est pas légal.

« Cela le fait dans un sens [represent a slippery slope]n’est-ce pas, parce que ça a commencé avec une maladie terminale et ça s’est terminé avec une maladie non terminale et une maladie mentale.

Les lecteurs cherchant de l’aide pour les troubles de l’alimentation et les problèmes d’image corporelle peuvent contacter Butterfly Foundation au 1800 33 4673. Plus d’informations sont disponibles sur

Les lecteurs à la recherche d’aide et d’informations sur le suicide peuvent contacter 24 heures sur 24 en ligne et au 13 11 14. Les autres services incluent le au 1300 659 467, et (pour les 5 à 25 ans) au 1800 55 1800.