Aide à mourir : le gouvernement fédéral cherche à retarder l’expansion

OTTAWA –

Le gouvernement libéral cherche à retarder l’expansion du régime canadien d’aide à mourir pour inclure les personnes dont les seules conditions sous-jacentes sont des troubles mentaux.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré que le gouvernement avait entendu des experts s’inquiéter du fait que le système de santé pourrait ne pas être prêt à gérer ces cas compliqués.

La législation canadienne sur l’aide médicale à mourir exclut les personnes dont la seule condition sous-jacente est un trouble mental jusqu’en mars 2023.

Un groupe d’experts étudiant la question a entendu les préoccupations de cliniciens, de chercheurs et d’universitaires qui se sont demandé si les garanties appropriées étaient en place pour élargir les critères d’éligibilité.

Les libéraux devront modifier la législation pour prolonger l’interdiction et Lametti dit qu’ils chercheront le soutien d’autres partis à la Chambre des communes pour adopter le projet de loi.

La Chambre des communes et le Sénat ont ajourné pour les vacances et devraient reprendre leurs travaux fin janvier.

« Nous avons entendu les préoccupations des Canadiens et des experts quant à savoir si le système de santé sera prêt à répondre aux demandes d’AMM pour les personnes dont le seul problème de santé est une maladie mentale… C’est une question très complexe », dit Lametti.

“Nous écoutons ce que nous entendons et réagissons, pour nous assurer que nous avançons de manière prudente. Nous savons que nous devons bien faire les choses afin de protéger ceux qui sont vulnérables et aussi pour soutenir l’autonomie et la liberté de décision d’un individu. choix », a déclaré Lametti.

– Rachel Aiello (@rachaiello) 15 décembre 2022